Oracle Aktie Analyse 2026: Wird Oracle der nächste KI-Cloud-Gigant?

Die Aktie von Oracle Corporation steht im Jahr 2026 wieder verstärkt im Fokus der Anleger. Lange Zeit galt das Unternehmen vor allem als etablierter Anbieter von Unternehmenssoftware und Datenbanklösungen, doch inzwischen spielt Oracle auch im stark wachsenden Markt für Cloud-Infrastruktur und KI-Rechenleistung eine immer wichtigere Rolle. Mit steigender Nachfrage nach leistungsfähigen Rechenzentren, Datenplattformen und Cloud-Services könnte das Unternehmen zunehmend vom globalen KI-Boom profitieren.

Doch wie stark ist das aktuelle Wachstum tatsächlich - und welche Perspektiven ergeben sich daraus für die Aktie? In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf die jüngsten Quartalszahlen, die Entwicklung des Cloud-Geschäfts sowie die strategische Positionierung von Oracle im Wettbewerb mit den großen Technologieplattformen. Außerdem betrachten wir die Bewertung der Aktie und analysieren die Charttechnik, um mögliche Chancen und Risiken für Anleger im Jahr 2026 besser einordnen zu können.

