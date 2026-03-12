Die Einschläge bei Private-Credit-Fonds werden zahlreicher. Nachdem Blackrock Rückzahlungen aussetzte, zieht nun JPMorgan die Zügel an: Die US-Großbank wertet Kredite an Softwarefirmen ab - und will den Private-Credit-Fonds dafür künftig weniger Geld leihen. Der kometenhafte Aufstieg des "Private Credit"-Sektors bekommt immer mehr Risse. Die Branche vergibt Kredite außerhalb klassischer Banken, oft in Fonds verpackt - bekommt Risse, die selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE