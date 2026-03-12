Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 12.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Dieser 37-Mio.-€-Goldentwickler sitzt auf einem möglichen $2-Milliarden-Projekt!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
12.03.2026 18:45 Uhr
271 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Börsen mit Abgaben - Brent-Öl wieder bei 100 USD

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen mit Abgaben - Brent-Öl wieder bei 100 USD

DOW JONES--Abgaben haben die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag verzeichnet. Grund war der zwischenzeitlich wieder über die Marke von 101 Dollar gestiegene Preis für Nordseeöl der Sorte Brent - trotz der Entscheidung der Internationalen Energieagentur (IEA), eine Rekordmenge von 400 Millionen Barrel aus den Notreserven freizugeben, um die Preise zu senken. Auch der unvermindert anhaltende Krieg im Nahen Osten drückte auf die Stimmung. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 23.590 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,8 Prozent auf 5.749 Punkte nach unten.

Die Seestraße von Hormus gilt bereits seit mehreren Tagen als unpassierbar, inzwischen hat der Iran offenbar auch damit begonnen, sie zu verminen. Dazu droht Teheran nun auch mit einer Sperre der Passage durch das Rote Meer mit Unterstützung der Huthi-Miliz im Jemen. Sollten die hohen Energiepreise die Inflation nachhaltig ansteigen lassen, drohe der Wirtschaft eine zusätzliche Belastung, so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners.

Wie Bloomberg berichtete, soll EU-Handelskommissar Dombrovskis davor gewarnt haben, dass ein dauerhafter Brent-Preis von 100 Dollar die Inflation in der Eurozone auf 3 Prozent treiben und das Wirtschaftswachstum um 0,4 Punkte senken würde. An den Märkten werden nun zunehmend zwei Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) im laufenden Jahr eingepreist.

Der europäische Banken-Sektor war mit einem Abschlag von 1,9 Prozent der größte Verlierer. Deutsche Bank fielen um 5,3 Prozent und Commerzbank um 4,1 Prozent. Am Markt machten Meldungen über Marktturbulenzen bei privaten Kreditfonds in den USA die Runde.

Von ordentlichen Ergebnissen war im Handel mit Blick auf Zalando die Rede. Positiv wurde vor allem das angekündigte Aktienrückkaufprogramm aufgenommen. Zalando will bis Mitte Juli Aktien für 300 Millionen Euro zurückkaufen. Die zuletzt schwer gebeutelte Aktie haussierte um 9,5 Prozent und war DAX-Spitzenreiter.

Nach der Bekanntgabe endgültiger Geschäftszahlen zogen Hannover Rück um 4,5 Prozent an. Highlight war die Dividenden-Ankündigung. Mit 12,50 Euro je Anteilsschein liegt diese laut Analysten 5 Prozent über der Marktschätzung. RWE (+3,9%) hat nach Einschätzung aus dem Handel gute Zahlen vorgelegt. Sie lägen durch die Bank über den Markterwartungen, der Dividendenvorschlag von 1,20 Euro je Aktie entspreche der Markterwartung und signalisiere zugleich Zuversicht, wie auch der langfristige Ausblick.

BMW rückten um 1,1 Prozent vor. Belastet von einem schwierigen Marktumfeld in China setzte der Autobauer vergangenes Jahr weniger um und verdiente auch weniger. Besonders im vierten Quartal verspürten die Münchener Gegenwind - der Konzernumsatz und die Marge im Autogeschäft fielen teils deutlich unter den Markterwartungen aus. Der Ausblick entspricht indes den Erwartungen. Im Handel hatte man aber Schlimmeres befürchtet. Ebenfalls nach Geschäftszahlen gewannen Daimler Truck 4,1 Prozent. Der Lkw-Hersteller hat im vierten Quartal deutlich mehr neue Aufträge an Land ziehen können und zeigt sich auch für das Gesamtjahr optimistisch.

Brenntag weitet derweil sein Kostensenkungsprogramm aus. Die Aktie stieg um 5,1 Prozent. Die Viertquartalszahlen sowie der Ausblick von K+S (+14,8%) sind besser als prognostiziert ausgefallen. RTL legten um 3,9 Prozent zu. Der schwache Werbemarkt bescherte dem Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz- und operativen Gewinnrückgang. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen hingegen wegen des Verkaufs des Niederlande-Geschäfts deutlich mehr, was sich für die Aktionäre in Form einer deutlich höheren Dividende auszahlt. Deutsche Börse gewannen 2,0 Prozent. Die Allfunds-Aktionäre haben der geplanten 5,3 Milliarden Euro schweren Übernahme zugestimmt.

Der italienische Versicherer Generali hat 2025 dank der guten Entwicklung aller seiner Geschäftsbereiche einen Gewinnanstieg um 12 Prozent auf 4,17 Milliarden Euro verzeichnet. Der Konzern kündigte zudem an, in diesem Jahr einen Aktienrückkauf im Volumen von 500 Millionen Euro zu starten. Der Kurs stieg um 1,5 Prozent. 

=== 
Index        Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     5.749       -0,79          0,06 
Stoxx-50       4.993       -0,82          2,36 
Stoxx-600        599       -0,61          1,75 
DAX         23.590       -0,21         -3,47 
FTSE-100 London   10.354       -0,47          4,25 
CAC-40 Paris     8.042       -0,71         -1,32 
AEX Amsterdam     1.003       -0,23          5,43 
ATHEX-20 Athen    5.555       -2,61          3,81 
BEL-20 Brüssel    5.177       -0,54          1,94 
BUX Budapest    122.583       -0,45         10,40 
OMXH-25 Helsinki   5.964       1,44          4,56 
OMXC-20 Kopenhagen  1.415       -0,99         -12,01 
PSI 20 Lissabon    9.076       0,83          9,83 
IBEX-35 Madrid    17.352       -1,22          0,25 
FTSE-MIB Mailand   44.773       -0,71         -0,38 
OBX Oslo       1.852       1,68         15,88 
PX Prag        2.590       -1,73         -3,57 
OMXS-30 Stockholm   3.059       0,14          6,10 
WIG-20 Warschau   120.935       -0,77          3,96 
ATX Wien       5.434       -1,57          2,03 
SMI Zürich      12.959       -0,90         -2,33 
 
DEVISEN    zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:08 
EUR/USD     1,1523  -0,4  -0,0043     1,1566   1,1565 
EUR/JPY     183,46  -0,2  -0,3900     183,85  183,7000 
EUR/CHF     0,9038  +0,1  0,0012     0,9026   0,9029 
EUR/GBP     0,8631  +0,1  0,0007     0,8624   0,8630 
USD/JPY     159,2  +0,2  0,2600     158,94  158,8400 
GBP/USD     1,3348  -0,5  -0,0063     1,3411   1,3396 
USD/CNY     6,8689  +0,1  0,0034     6,8655   6,8655 
USD/CNH     6,8789  +0,1  0,0034     6,8755   6,8771 
AUS/USD     0,7089  -0,9  -0,0062     0,7151   0,7147 
Bitcoin/USD 70.433,58  -0,3  -213,01    70.646,59 70.360,95 
 
ROHÖL     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex    94,57  +8,4   7,32      87,25 
Brent/ICE    99,17  +7,8   7,19      91,98 
 
Metalle    zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold     5.124,20  -1,0  -51,25    5.175,45 
Silber      85,19  -0,7   -0,60      85,79 
Platin    2.152,10  -0,8  -16,91    2.169,01 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 13:13 ET (17:13 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.