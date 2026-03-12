EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG

Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.03.2026 / 19:00 CET/CEST

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 London, 11.3.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Kontron AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten 3. Meldepflichtige Person

Name: The Goldman Sachs Group, Inc.

Sitz: Wilmington, DE

Staat: United States of America (USA) 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 9.3.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

0,63 %

4,36 %

4,99 %

63 860 568 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

0,47 %

3,92 %

4,38 %

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000A0E9W5 401 211 0,63 % Subsumme A 401 211 0,63 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Securities Lending Open N/A 1 991 710 3,12 % Subsumme B.1 1 991 710 3,12 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Call Warrant 31/12/2030 N/A Cash 93 655 0,15 % Swap 10/03/2036 N/A Cash 700 623 1,10 % Subsumme B.2 794 278 1,24 %

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 The Goldman Sachs Group, Inc. 2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1 3 Goldman Sachs Group UK Limited 2 4 Goldman Sachs International 3 0,22 % 2,77 % 2,99 % 5 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,00 % 1,20 % 1,20 % 6 Goldman Sachs Bank USA 1 7 Goldman Sachs Bank Europe SE 6 0,01 % 0,39 % 0,40 % 8 GSAM Holdings LLC 1 9 Goldman Sachs Asset Management, L.P. 8 0,03 % 0,00 % 0,03 % 10 GSAMI Holdings I LLC 8 11 GSAMI Holdings II Ltd 10 12 Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd 11 13 Goldman Sachs Asset Management International 12 0,08 % 0,00 % 0,08 % 14 Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC 8 15 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd 14 16 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd 15 17 Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. 16 18 Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. 17 19 Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. 18 20 Goldman Sachs Asset Management B.V. 19 0,29 % 0,00 % 0,29 %

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: - London am 11.3.2026



12.03.2026 CET/CEST

