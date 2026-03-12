iTerra entwickelt eine chemiefreie Alternative zu Herbiziden

iTerra kombiniert hochenergetische elektrische Impulse und KI für die Unkrautbekämpfung, um gesündere Kulturen zu unterstützen

Robert Friedland, Mitgründer, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer von I-Pulse, Laurent Frescaline, Mitgründer und Technischer Leiter von I-Pulse, sowie Romain Leray, Geschäftsführer von iTerra, freuen sich, den Start von iTerra bekannt zu geben, einer innerhalb von I-Pulse angesiedelten Agrartechnologie-Tochtergesellschaft, die sich der chemiefreien Unkrautbekämpfung widmet. I-Pulse ist weltweit führend im Bereich von Technologien auf Basis hochenergetischer elektrischer Impulse.

iTerra nutzt die firmeneigene Technologie von I-Pulse auf Basis hochenergetischer elektrischer Impulse, um Unkraut an der Wurzel zu beseitigen, ohne Kulturpflanzen zu schädigen, die Bodenmikrobiologie zu stören oder chemische Rückstände zu hinterlassen. Mit KI-gestützter Erkennung, die in ersten Versuchen eine Genauigkeit von bis zu 95 erreichte, behandelt das System jedes Unkraut einzeln mit kontrollierten, Hochleistungsimpulsen von nur fünf Millisekunden Dauer. Das so behandelte Unkraut verbleibt im Boden, wo es sich auf natürliche Weise zersetzt. Das trägt zur Erhaltung der Bodengesundheit bei und unterstützt die langfristige Leistungsfähigkeit der Kulturen.

Robert Friedland, Mitgründer, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer von I-Pulse, sagte: "Indem wir Unkraut mit hochenergetischen elektrischen Impulsen bekämpfen, verringern wir die Abhängigkeit von giftigen Chemikalien, die in der weltweiten Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Verfahren erhält die Bodengesundheit und schützt das Grundwasser, sodass Lebensmittel aus ökologischer und regenerativer Landwirtschaft erzeugt werden können."

iTerra wird vom I-Pulse-Führungsteam beaufsichtigt, während iTerra-Geschäftsführer Romain Leray das Tagesgeschäft leitet. George Eustice, ehemaliger Umwelt-, Ernährungs- und Landwirtschaftsminister des Vereinigten Königreichs, sowie Sarah Mock, US-Analystin für Agrarpolitik und ehemalige Washington-Korrespondentin von RFD-TV, sind als Berater zum iTerra-Team gestoßen.

iTerra arbeitet mit führenden US-Landwirtschaftsuniversitäten und Forschungspartnern des USDA, darunter UC Davis, Cornell und Rutgers, zusammen, um die ersten positiven Testergebnisse in unterschiedlichen Klimazonen, auf verschiedenen Bodentypen und über saisonale Veränderungen hinweg im großen Maßstab zu validieren. Großflächenversuche, die für den vollständigen Nachweis der kommerziellen Tragfähigkeit und Skalierbarkeit unerlässlich sind, sollen im zweiten Quartal 2026 beginnen. Erste Forschungsarbeiten an der l'École d'Ingénieurs de Purpan in Toulouse, Frankreich, bestätigten die Ergebnisse des Unternehmens und zeigten, dass die iTerra-Technologie die Bodenmikrobiologie nicht stört und bei der Unkrautbekämpfung eine hohe Wirksamkeit aufweist.

Romain Leray, Geschäftsführer von iTerra, sagte: "Dies ist ein völlig neuer Ansatz für die Unkrautbekämpfung. Bei iTerra kombinieren wir zwei fortschrittliche Technologien, hochenergetische elektrische Impulse und KI, um Landwirten die Möglichkeit zu geben, gesunde Lebensmittel aus ökologischem Anbau ganz ohne chemische Herbizide zu erzeugen."

Landwirte weltweit haben sich auf chemische Herbizide verlassen, um dem Druck gerecht zu werden, eine rasch wachsende Bevölkerung zu ernähren. Doch diese Produkte reichern sich in Böden, Gewässern sowie Nahrungsketten an, was Umwelt- und Gesundheitsbedenken verstärkt sowie Ökosysteme belastet. Gleichzeitig haben viele Unkrautarten Resistenzen gegen gängige Herbizide entwickelt, sodass Erzeuger/Gärtner die Aufwandmengen erhöhen müssen, um die Wirksamkeit aufrechtzuerhalten. Da die Margen in der Landwirtschaft sinken, wirtschaftlich tragfähige Alternativen kaum verfügbar sind und die Regulierung von Herbiziden zunehmend strenger wird, will iTerra Landwirten, die unter wachsendem Druck stehen, eine neue, wirksamere sowie nachhaltigere Lösung bieten.

INFORMATIONEN ZU I-PULSE

I-Pulse ist ein privates amerikanisches Unternehmen, das von Robert Friedland und Laurent Frescaline mitgegründet wurde, um Technologien auf Basis hochenergetischer elektrischer Impulse in zivile Sektoren zu bringen. Die I-Pulse-Technologie die wiederholt kurze, aber enorm leistungsstarke elektrische Entladungen komprimiert und freisetzt hat das Potenzial, zentrale globale Herausforderungen anzugehen, etwa die Erschließung wettbewerbsfähiger grundlastfähiger geothermischer Energiequellen, den landwirtschaftlichen Pflanzenschutz, die effiziente Gewinnung kritischer Mineralien sowie disruptive Lösungen für das Schweißen, das Umformen von Metallen und das Crimpen im industriellen Maßstab. I-Pulse wurde 2007 gegründet und verfügt über Büros in New York und London sowie über Labor- und Fertigungseinrichtungen in Albuquerque, New Mexico, Detroit, Michigan, sowie in Toulouse, Frankreich.

