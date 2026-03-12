Die Wall Street sorgt sich zunehmend um einen möglichen Markt-Crash und sichert sich gegen einen Rückgang des S&P 500 ab. Was das für Anleger bedeutet: Jetzt in der neuen Ausgabe von Hard Assets bei wO TV.Das aktuelle Absicherungsniveau ist auf einem Rekordhoch und übertrifft sogar die Maßnahmen der Finanzkrise 2020 und des Bärenmarkts von 2022. Diese Angst vor einem drohenden Crash wird durch die geopolitischen Spannungen im Iran weiter verstärkt, wie Jan Willhöft von Axino Capital bei wO TV erklärt. Der Iran hat die Schifffahrtsstraße von Hormus blockiert, was zu einer massiven Unsicherheit auf den globalen Öl-Märkten führt. In diesem Zusammenhang sprach Donald Trump von einem baldigen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE