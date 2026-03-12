Der italienische Rüstungskonzern Leonardo, der im Vergleich zu deutschen Rüstungstiteln wie Rheinmetall oder Hensoldt immer etwas unter dem Radar fliegt, hat die Anleger am Donnerstag mit neuen Zielen im Rahmen eines Fünfjahresplans überzeugen können. Die Aktie erreichte daraufhin ein neues Allzeithoch.Zwischen 2026 und 2030 erwartet Leonardo kumulierte Aufträge von knapp 142 Milliarden Euro. Der Umsatz soll in fünf Jahren auf 30 Milliarden Euro steigen, für 2026 haben sich die Italiener lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär