RANCHO CORDOVA, Kalifornien, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco hat heute die erfolgreiche CGMP-Qualifizierung seiner Produktionsstätte in Corbeil-Essonnes, Frankreich, bekannt gegeben. Diese hochmoderne Anlage ist nun voll funktionsfähig und bereit, Virenvektorprogramme in der späten Entwicklungsphase und im kommerziellen Maßstab zu unterstützen.

Vor kurzem wurde die Einrichtung von der ANSM (französische Gesundheitsbehörde) inspiziert und erfolgreich für den Betrieb zugelassen. Seitdem hat das Unternehmen seine erste Charge unter Verwendung der firmeneigenen AAVelocity-Plattform hergestellt, einem Eckpfeiler der langjährigen Erfahrung von SK pharmteco in der Herstellung viraler Vektoren.

"Die Qualifizierung dieser neuen Anlage stellt einen entscheidenden Meilenstein für SK pharmteco und unsere Partner dar", erklärt Jörg Ahlgrimm, CEO von SK pharmteco. "Durch die Bereitstellung einer vollständig geprüften und zugelassenen Umgebung, die unsere Entwicklungsabläufe widerspiegelt, beseitigen wir die traditionelle 'Bereitschaftslücke'. Unsere Kunden können nun mit denselben Teams, denselben Plattformen und denselben Systemen von der präklinischen Phase bis zur kommerziellen Lieferung skalieren, was vollständige Kontinuität und eine schnellere Markteinführung gewährleistet."

Die Lücke zwischen klinischer Forschung und kommerzieller Nutzung schließen

Die neue Infrastruktur wurde speziell im Hinblick auf Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit entwickelt und bietet:

Zwei unabhängige Produktionsstätten für mehrere Produkte

Zwei unabhängige Produktionsanlagen für virale Vektoren

5.000 m² große, speziell für die skalierbare Herstellung viraler Vektoren konzipierte CGMP-Anlage

Zwölf Einweg-Bioreaktoren mit einem Fassungsvermögen von 50 bis 1.000 Litern, die eine installierte Gesamtkapazität von 5.000 Litern bieten

Kapazität für bis zu 40 cGMP-Chargen pro Jahr, unterstützt parallele Verarbeitung und zuverlässige Lieferung





Durch die Nutzung seiner etablierten Plattformen AAVelocity und LentiSure stellt SK pharmteco sicher, dass Prozesse, die im klinischen Maßstab laufen, auch bei der Skalierung auf größere kommerzielle Volumina zuverlässig und stabil bleiben, wodurch die Risiken für Entwickler von Zell- und Gentherapien erheblich reduziert werden.

Darüber hinaus adressiert die Erweiterung direkt die kritischen Schwachstellen, mit denen der Markt für virale Vektoren derzeit konfrontiert ist, darunter:

Vertrauen in die Regulierung: Nach der Inspektion und Genehmigung durch die Gesundheitsbehörden erfüllt die Einrichtung die höchsten Standards der CGMP-Konformität.

Betriebskontinuität: Kunden müssen während der Skalierung nicht mehr den CDMO wechseln, wodurch Verzögerungen, Wissensverlust und Vergleichbarkeitsrisiken im Zusammenhang mit Technologietransfers vermieden werden.





In Verbindung mit dem anderen Produktionsstandort für Gentherapieprodukte von SK pharmteco außerhalb von Philadelphia stärkt diese Erweiterung die Position von SK Pharmteco als weltweit führender Partner in der Herstellung viraler Vektoren.

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen kleine Moleküle, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (SK), der strategischen Investmentgesellschaft der SK Group, dem zweitgrößten Mischkonzern Südkoreas.



