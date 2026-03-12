© Foto: Alex Brandon - APDie Leitwährung für den Verkauf von Erdöl ist unangefochten der US-Dollar: Bis jetzt. Die USA verteidigen diesen Status. Wird mit der Nahost-Krise dieses System ins Wanken gebracht?Der Ölpreis bewegt sich volatil. Wurde bei der Sorte Brent in der letzten Woche die Marke von 120 US-Dollar geknackt, so fiel der Preis eben so stark: Getrieben zwischen den Nachrichten. Denn erst gingen Bilder um die Welt, dass iranische Ölvorräte in Flammen aufgingen, dann beschwichtigte US-Präsident Donald Trump, dass der Krieg eigentlich schon vorbei sei. Die Folge: Der Preis droppte auf 85 US-Dollar. Der Iran versucht den Konflikt auf die Nachbarstaaten und ölproduzierenden Länder auszudehnen: ein …Den vollständigen Artikel lesen
