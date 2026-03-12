BÖRSE HEUTE: Aktienmärkte unter Druck - Öl über 100 USD belastet Börse aktuell (12.03.2026)

Die Börse heute zeigt erneut deutliche Verluste auf den wichtigsten internationalen Märkten. Sowohl in Europa als auch in den USA und Asien kam es im Verlauf der Sitzung zu einer weiteren Verkaufswelle bei Aktien.

Zwei zentrale Faktoren belasten aktuell die Börse aktuell:

Eskalation des Konflikts im Nahen Osten Liquiditätsprobleme im US-Finanzsektor

Auf dem US-Aktienmarkt verliert der Nasdaq derzeit rund 1,45 %, während der Dow Jones etwa 1,3 % nachgibt. Auch europäische Indizes stehen unter Druck: Der DAX fällt um etwa 0,29 %, der CAC40 verliert 0,71 %, und der WIG20 gibt rund 0,65 % nach.

