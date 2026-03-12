Validierung bestätigt wissenschaftliche Integrität der EarthDaily-Konstellation

VANCOUVER, British Columbia und NEW YORK, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily gab heute bekannt, dass seine Datenprodukte die CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD)-Konformität erreicht haben, einen weltweit anerkannten Standard, der vom Committee on Earth Observation Satellites (CEOS) festgelegt wurde.

Die CEOS-ARD-Konformität bestätigt, dass die Daten von EarthDaily den strengen internationalen Anforderungen hinsichtlich radiometrischer Kalibrierung und geometrischer Korrekturverfahren, Vollständigkeit der Metadaten sowie Interoperabilität über Zeiträume und Datensätze hinweg entsprechen und somit eine sofortige quantitative Analyse mit minimalem zusätzlichem Bearbeitungsaufwand seitens der Nutzer ermöglichen.

Es ist von Bedeutung, dass EarthDaily die CEOS-ARD-Konformität bereits vor der vollständigen kommerziellen Verfügbarkeit seiner gesamten Konstellation erreicht hat, was für ein kommerzielles Erdbeobachtungssystem ein seltener Meilenstein ist.

"Diese Leistung bestätigt die wissenschaftliche Grundlage unserer Daten", erklärte Don Osborne, Chief Executive Officer von EarthDaily. "Wir haben die EarthDaily-Konstellation zunächst als Messsystem entwickelt. Die tägliche Berichterstattung ist nur dann von Bedeutung, wenn die Daten über einen längeren Zeitraum hinweg stabil, vergleichbar und vertrauenswürdig sind. Die CEOS-ARD-Konformität bestätigt, dass wir wissenschaftlich fundierte Daten in kommerziellem Umfang bereitstellen."

CEOS-Analyse-Ready-Datenstandards sind für die Interoperabilität wissenschaftlicher Missionen von Bedeutung und umfassen eine Reihe öffentlicher Regierungsmissionen, darunter Sentinel- und Landsat-Produkte. Das Framework wurde entwickelt, um eine anhaltende Herausforderung in der Erdbeobachtung anzugehen: Angesichts des weltweit wachsenden Datenvolumens fehlt es den Nutzern häufig an der erforderlichen Infrastruktur und dem Fachwissen, um Rohbilder für wissenschaftliche und operative Anwendungen zu verarbeiten. Die systematische Bereitstellung von CEOS-ARD reduziert diese Belastung und unterstützt eine effektivere Entscheidungsfindung.

Die Architektur von EarthDaily wurde bewusst so konzipiert, dass die Kontinuität mit etablierten wissenschaftlichen Archiven gewährleistet ist. Sein radiometrischer Kalibrierungsansatz, seine spektrale Konfiguration und seine geometrischen Korrekturstandards ermöglichen die Vergleichbarkeit und Kompatibilität mit Landsat- und Sentinel-Datensätzen. Dieses Design ermöglicht es Benutzern, EarthDaily-Daten nahtlos in bestehende Zeitreihenanalysen zu integrieren und gleichzeitig von einer verbesserten spektralen Vielfalt und täglichen Wiederholungsraten zu profitieren.

Die von EarthDaily bereitgestellten Compliance-Signale:

Radiometrische und geometrische Korrektur auf wissenschaftlichem Niveau

Interoperable Datensätze, strukturiert für eine zuverlässige Zeitreihenanalyse

Sofortige Einsatzbereitschaft für erweiterte Analysen und KI-Workflows

Reduzierter Aufwand bei der Vorverarbeitung und verbesserte Zuverlässigkeit der Analyse





Die EarthDaily-Konstellation wurde von Anfang an auf Messintegrität ausgelegt. Wie in einem kürzlich erschienenen Artikel von SpaceNews über die Entwicklung und die Leistung des Systems im Orbit hervorgehoben wurde, umfasst die EarthDaily-Konstellation:

Strenge radiometrische Kalibrierung

Thermische Charakterisierung für spektrale Stabilität

Gleichzeitige Erfassung über 22 Spektralbänder

Konsistente lokale Erfassungszeitpunkte

Architektur, die auf Interoperabilität mit Landsat- und Sentinel-Archiven ausgerichtet ist





Diese Gestaltungsprinzipien gewährleisten, dass die Daten von EarthDaily weltweit konsistent und wissenschaftlich zuverlässig sind, um langfristige Veränderungen zu erkennen.

Mit dem Start von sechs weiteren Satelliten im Mai und der fortgesetzten Erweiterung im Laufe dieses Jahres wird die EarthDaily-Konstellation im Sommer 2026 den kommerziellen Betrieb aufnehmen und täglich eine konsistente globale Abdeckung liefern, die durch CEOS-ARD-konforme wissenschaftliche Daten unterstützt wird.

Dieser Meilenstein festigt die Position von EarthDaily als kommerzieller Anbieter, der wissenschaftliche Genauigkeit mit einer skalierbaren, KI-fähigen Erdbeobachtungsinfrastruktur verbindet.

Über EarthDaily

EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen für die Erkennung von Veränderungen in großen Gebieten und für entscheidungsorientierte Informationen spezialisiert hat. Mit der bevorstehenden Einführung der EarthDaily-Konstellation schafft das Unternehmen eine Grundlage für tägliche, weltweit konsistente Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen zu unterstützen, die in komplexen, hochwirksamen Umgebungen tätig sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte earthdaily.com und folgen Sie EarthDaily auf LinkedIn (@EarthDaily) und X (@EarthDailyA).

