BERLIN (dpa-AFX) - Wenige Wochen nach der Erstveröffentlichung der "Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung" (OAZ) verlässt Dorian Baganz die Chefredaktion. Er scheide umgehend auf eigenen Wunsch aus dem Amt aus, hieß es in einer Mitteilung der Ostdeutschen Medienholding.

Erst Anfang Februar hatte Verleger Holger Friedrich Baganz als Chefredakteur der "OAZ" vorgestellt. Baganz war maßgeblich an der Aufbauphase des neuen Medienprojekts beteiligt. Friedrich dankte ihm "für seinen Einsatz in der intensiven Aufbauphase unseres Projekts". Er habe maßgeblich dazu beigetragen, die "Ostdeutsche Allgemeine Zeitung" auf den Weg zu bringen.

Offene Nachfolge



Die Nachfolge in der Chefredaktion ist der Mitteilung zufolge noch offen. "OAZ"-Geschäftsführer Dirk Jehmlich betonte, dass sich viele Leserinnen und Leser eine Chefredakteurin oder einen Chefredakteur mit ostdeutscher Biografie wünschen. "Dieses Feedback nehmen wir sehr ernst." Baganz stammt aus Duisburg.

Friedrich hatte Mitte Februar die "OAZ" an den Markt gebracht. Die Zeitung erscheint freitags in Print und an den übrigen Tagen digital. Herausgegeben wird sie vom neu gegründeten Ostdeutschen Verlag./svv/DP/mis