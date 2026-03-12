GRENOBLE, Frankreich, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS ("Koelis" oder das "Unternehmen", www.koelis.com), ein führender Anbieter und Innovator im Bereich der MRT-Ultraschall-Fusionsnavigation für Prostatakrebseingriffe, gab heute bekannt, dass es als bedeutender Aussteller an der 18. Europäischen Urologietagung EAU in London teilnehmen wird.

Koelis wird vom 13. bis zum 16. März an seinem Stand Nr. L16 interaktive Vorführungen durchführen, um den innovativen Ansatz der Verwendung seiner exklusiven "Organ Based Tracking"-Fusionstechnologie bei der transperinealen gezielten Biopsie und fokalen Therapie von Prostatakrebs vorzustellen.

Während der EAU 2026 wird Koelis zwei wichtige Meilensteine in seinen Bemühungen zur Innovation in der Prostatakrebsbehandlung bekannt geben:

Die ProMap Smart-Software für Koelis Trinity : KI-gestützte Fusion für einen optimierten Arbeitsablauf.

Koelis freut sich, sein Produkt ProMap Smart als Teil der Koelis Trinity Software-Suite auf den Markt zu bringen. ProMap Smart ist eine KI-gestützte Software zur automatischen Konturierung, mit der die Prostata jedes Patienten, die mittels 3D-Ultraschall und MRT für eine transrektale oder transperineale Biopsie abgebildet wird, automatisch abgegrenzt werden kann, was zu einer erheblichen Zeitersparnis und mehr Komfort im Fusions-Arbeitsablauf führt.

Die automatische Konturierungsfunktion von Koelis ist eine patentierte hybride ML/Modell-Engine, die auf der Grundlage von Tausenden heterogener 3D-Patientendaten trainiert wurde und nach interner Validierung in weniger als 5 Sekunden eine 98-prozentige Übereinstimmung mit der Segmentierung durch Experten erzielt.

ProMap Smart ergänzt die bereits vorgestellte Software ProMap Contour von Koelis, mit der Gesundheitsdienstleister ihre kompatible KI-/Konnektivitätslösung für den Export nach Koelis Trinity nutzen können.

Die VIOLETTE-Studie wurde im BJUI mit positiven 1-Jahres-Ergebnissen für die Koelis TMA -Technik veröffentlicht.

Die präzise Fusionsbiopsie mit OBT Fusion, 3D-Kartierung und Wiederaufrufmöglichkeiten mit Second Look Fusion bilden die Grundlage für ein erfolgreiches fokales Therapieprogramm. Koelis Trinity ist ein einzigartiges Gerät auf dem Markt, das Softwaretechnologien integriert, um die Kontinuität zwischen gezielter Biopsie und fokaler Führung sicherzustellen.

Die VIOLETTE-Studie untersucht die Wirksamkeit der fokalen Ablation von Prostatakrebs unter Verwendung einer Mikrowellennadel, die mithilfe von 3D OBT Fusion in die Indexläsion eingeführt wird (Koelis TMA-Technik). Die Prüfzentren waren: das Cochin-Krankenhaus in Paris als Hauptuntersuchungszentrum, das Bordet-Krebsinstitut in Brüssel, die Urologie-Klinik Atlantis in Nantes, das Pellegrin-Krankenhaus in Bordeaux, die Clinique Saint Augustin in Bordeaux und das American Hospital Paris.

Prof. Nicolas Barry-Delongchamps, Professor für Urologie am Cochin-Krankenhaus und Hauptprüfarzt der VIOLETTE-Studie, wird auf der EAU'2026 die endgültigen Ergebnisse und die Einjahres-Nachuntersuchung der Patienten aus der VIOLETTE-Studie vorstellen. Das Treffen ist für Montag um 11:40 Uhr im Rahmen der Poster-Session zum Thema Prostatakrebs sowie für Sonntag um 14:00 Uhr am Koelis-Stand Nr. L16 angesetzt.

Prof. Barry-Delongchamps kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass die Violette-Studie in der renommierten Fachzeitschrift BJUI veröffentlicht wurde. 76 Patienten mit einem einzigen, im MRT sichtbaren Prostatakrebsherd wurden sorgfältig ausgewählt, fokussiert behandelt und mit der Koelis-Technologie nachbeobachtet. Die Ergebnisse nach einem Jahr lassen uns zu dem positiven Schluss kommen, dass der ambulante TMA-Eingriff sicher und wirksam ist und die Patienten zufrieden sind."

Koelis Trinity integriert nahtlos 3D-Ultraschall mit einer proprietären MRT-US-Fusion, die durch die einzigartige OBT Fusion-Software des Unternehmens zur Verfolgung der Prostata-Bewegung unterstützt wird. Das kompakte Koelis Trinity-System erfordert keine Schnittstelle zu externen Ultraschallgeräten oder externen Sensoren. Dank seiner Vielseitigkeit kann Koelis den derzeitigen Paradigmenwechsel in der Prostatakrebsbehandlung hin zu genaueren Biopsiediagnosen, personalisierten Nachsorgeuntersuchungen und einer größeren Auswahl an weniger invasiven ambulanten Behandlungen anführen.

Antoine Leroy, PhD, Gründer und CEO von Koelis, erklärte: "Die Innovation in der Behandlung von Prostatakrebs schreitet immer schneller voran. Koelis engagiert sich seit 20 Jahren für Präzision in der Prostataführung und freut sich, auf der EAU 2026 in London zwei bedeutende Ankündigungen zu machen: die Effizienz des intraoperativen Fusions-Workflows mit KI-gestützter 3D-Bildverarbeitung und die Veröffentlichung der Violette-Studie zur gezielten Mikrowellenablation im BJUI. Damit fördern wir unsere Vision, den Ablauf von der Biopsie bis zur fokalen Therapie nahtlos zu gestalten. "

Über KOELIS

Koelis mit Hauptsitz in Grenoble, Frankreich, ist seit 2006 ein globaler Pionier und Marktführer im Bereich der MRT-Ultraschall-Fusionsbildführungstechnologie. Das Koelis Trinity-System verfügt über eine proprietäre 3D-Ultraschall- und Prostatabewegungs-Tracking-Software (OBT Fusion) und ermöglicht eine genauere Biopsiediagnose sowie "fokale" Behandlungsalternativen für Prostatakrebs anstelle herkömmlicher "vollständiger" Organbehandlungen wie chirurgische Prostatektomie und Bestrahlung. Das Engagement des Unternehmens für minimalinvasive Prostatakrebsbehandlungen umfasst multizentrische klinische Register ("Violette" in Europa, NCT04582656, und "Violetta" in Asien, NCT06262633) in Europa, die auf der KOELIS Trinity-gesteuerten Mikrowellenablationstechnologie basieren. Koelis verfügt über Niederlassungen in Grenoble (Frankreich), Princeton (NJ, USA), Saarbrücken (Deutschland) und Singapur und bedient mehr als 50 Länder. Weitere Informationen zu KOELIS finden Sie unter www.koelis.com.

