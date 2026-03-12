© Foto: OpenAILi Auto meldet schwachen Umsatz-Ausblick und sinkende Verkaufszahlen - die Aktie ist am Donnerstag schwach.Der chinesische Automobilhersteller Li Auto gab am Donnerstag einen schwachen Umsatzausblick für das erste Quartal ab, wie MT Newswires berichtet. Zudem meldete das Unternehmen für das vorangegangene Dreimonatsquartal niedrigere Verkaufszahlen als erwartet. Für das laufende Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 20,4 Milliarden Renminbi (2,9 Milliarden US-Dollar) und 21,6 Milliarden Renminbi (3,1 Milliarden US-Dollar). Dies entspricht einem jährlichen Rückgang von 17 bis 21 Prozent. Im ersten Quartal rechnet das Unternehmen mit der Auslieferung von 85.000 bis 90.000 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE