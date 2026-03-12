EQS-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen

AdCapital AG: Verkauf der Frako Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH gemäß Strategie "Vision 2030"



12.03.2026 / 20:30 CET/CEST

Die AdCapital-Gruppe verkauft die Frako Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH ("Frako") an die SYSTEM ELECTRIC GmbH im Zuge der Reorganisation gemäß der Strategie "Vision 2030". Die AdCapital AG ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft die AdCapital Supply Chain Solutions GmbH (ehemals: FRAKO - Modern Electric Germany GmbH) mit Sitz in Teningen, heute einen notariellen Anteilskaufvertrag über 100% der Anteile an der Frako mit Sitz in Teningen mit der SYSTEM ELECTRIC GmbH mit Sitz in Gelnhausen abgeschlossen hat, der zeitnah vollzogen werden soll. Aus dem Verkaufserlös fließt der AdCapital-Gruppe ein Kaufpreis im mittleren einstelligen Millionenbereich zu. Dieser Betrag wird im Rahmen der Reorganisation zur Stärkung der Liquidität und Optimierung der Lieferketten der Gruppe verwendet.



In den vergangenen Jahren wurde die Frako innerhalb der AdCapital-Gruppe strategisch und strukturell optimiert und weiterentwickelt. Insbesondere durch Investitionen in Vertrieb und Technik sowie den Ausbau des Servicegeschäftsfeldes konnten die Resilienz und Leistungskompetenz der Frako gesteigert werden. Die eingeleiteten Maßnahmen haben zu einer nachhaltigen Verbesserung der Wettbewerbsposition des Unternehmens geführt. Vor diesem Hintergrund ist nun der richtige Zeitpunkt erreicht, Frako in eine neue strategische Weiterentwicklungsmöglichkeit zu führen. Die Gesellschaft verfügt heute über die notwendigen Strukturen, Prozesse und Managementkompetenzen, um ihre weitere Entwicklung im Verbund der SYSTEM ELECTRIC GmbH erfolgreich fortzusetzen.



Die Transaktion steht im Einklang mit der Vision 2030 der Gesellschaft, die auf eine konsequente Fokussierung des Portfolios, die Stärkung der finanziellen Flexibilität sowie den gezielten Ausbau nachhaltig profitabler Kerngeschäftsfelder abzielt. Durch die Veräußerung der Frako wird die Komplexität innerhalb der Gruppe weiter reduziert, um die operative und strategische Weiterentwicklung der verbleibenden Beteiligungen zu beschleunigen. Gleichzeitig trägt der Mittelzufluss zur Stabilisierung der Kapitalstruktur und zur Finanzierung zukünftiger Wachstums- und Transformationsinitiativen bei.



