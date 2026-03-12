© Foto: OpenAIFirst Quantum Minerals kassiert 340 Millionen US-Dollar für die Cayeli-Mine in der Türkei: Das Unternehmen setzt ab sofort auf Kernprojekte und Expansion.First Quantum Minerals unterzeichnete am Donnerstag eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf der Cayeli-Mine in der Türkei an Cengiz Insaat, ein von der Cengiz Holding kontrolliertes Unternehmen, wie MT Newswires berichtet. Tristan Pascall, Chief Executive Officer von First Quantum sagte dazu: "Der Verkauf spiegelt den disziplinierten Ansatz des Unternehmens im Portfoliomanagement wider, da wir uns auf unsere strategischen Kernprioritäten konzentrieren." Gemäß den Transaktionsbedingungen erwirbt Cengiz Insaat die Cayeli-Mine für einen …Den vollständigen Artikel lesen
