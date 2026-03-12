Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (Hauptsitz: Chuo-ku, Tokio, Japan; President und Representative Director: Toshiaki Nagasato) gab heute den Start einer klinischen Phase-I-Studie mit ME3241 (Entwicklungscode) bekannt. Bei diesem Wirkstoff handelt es sich um einen monoklonalen Anti-PD-1-Agonisten-Antikörper, der im Rahmen einer Forschungszusammenarbeit mit der Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe (Hauptsitz: Kobe, Japan; President: Shuh Narumiya; nachstehend "FBRI") entdeckt wurde. Die klinische Phase-I-Studie ist als randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie konzipiert und hat zum Ziel, die Sicherheit und Verträglichkeit von ME3241 nach einmaliger und mehrfacher Dosierung sowie seine Pharmakokinetik und Pharmakodynamik zu bewerten (ClinicalTrials.gov: NCT07422207).

ME3241 wurde im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprogramms unter der Leitung von Programmdirektor Tasuku Honjo entdeckt, einem emeritierten Professor der Universität Kyoto. PD-1 ist ein Molekül, das auf aktivierten T-Zellen und anderen Lymphozyten exprimiert wird und Immunreaktionen unterdrückt. Dank dieser Forschungsarbeit konnten Meiji Seika Pharma und FBRI die Bedingungen identifizieren, die erforderlich sind, um durch Stimulierung von PD-1 mit Antikörpern eine Immunsuppression zu induzieren. Diese Ergebnisse wurden am 13. Januar 2023 in Science Immunology veröffentlicht. ME3241 ist ein einzigartiger Anti-PD-1-Agonisten-Antikörper mit verstärkter PD-1-Agonistenaktivität und hat das Potenzial, die klinische Entwicklung als Therapeutikum für Entzündungskrankheiten wie Autoimmunerkrankungen, die durch übermäßige Immunreaktionen verursacht werden, voranzutreiben.

Meiji Seika Pharma und FBRI werden weiterhin gemeinsam an der Entwicklung von ME3241 arbeiten, um Patienten mit Autoimmunerkrankungen so schnell wie möglich einen bedeutenden Behandlungsnutzen bieten zu können.

Stellungnahme von Tasuku Honjo, Programmdirektor und Ehrenpräsident der Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe (FBRI)

Die Einleitung der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung einer Autoimmunerkrankung mit einem PD-1-Agonisten-Antikörper ist ein bedeutender Schritt, da unsere Ergebnisse einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer möglichen therapeutischen Anwendung bei Erkrankungen des Menschen darstellen.

Dieser therapeutische Ansatz das genaue Gegenteil der weit verbreiteten Krebstherapie mit PD-1-Antikörpern ist das Ergebnis der Grundlagenforschung, die kurz nach meiner Ernennung zum Direktor aufgenommen wurde. Nachdem wir in Tiermodellen vielversprechende Ergebnisse erzielt haben, erreichen wir nun die klinische Phase.

Sollte die Sicherheit in Phase I festgestellt werden, besteht die starke Erwartung, dass das Programm in Phase II zur Bewertung der Wirksamkeit und anschließend in Phase III mit dem Ziel der praktischen Umsetzung fortgesetzt wird. Ich bin sehr erfreut über diese Fortschritte auf dem Weg hin zur praktischen Umsetzung der Vision des Kobe Biomedical Innovation Cluster.

Stellungnahme von Takeshi Naruse, Senior Managing Executive Officer und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Meiji Seika Pharma

Wir haben die Forschungskooperation mit Professor Tasuku Honjo vorangetrieben, um neue Wirkstoffkandidaten für Entzündungskrankheiten zu entdecken und zu entwickeln ein Bereich, der eng mit dem Schwerpunkt von Meiji Seika Pharma auf Infektionskrankheiten verbunden ist. Wir freuen uns, die klinische Phase-I-Studie mit ME3241, einem einzigartigen PD-1-Agonisten-Antikörper, zu starten. ME3241 wurde auf der Grundlage fundierter Grundlagenforschung von Professor Honjo und seinen Kollegen entwickelt. Wir werden die Entwicklung von ME3241 beschleunigen und uns bemühen, seinen Nutzen für Patienten mit Autoimmunerkrankungen so schnell wie möglich zugänglich zu machen.

