Die geopolitische Krise im Nahen Osten rund um den Iran hält die Marktteilnehmer unverändert in Atem. An der Wall Street verloren Dow Jones und der marktbreite S&P 500 jeweils rund 1,5 Prozent. Etwas deutlicher fielen die Kursverluste beim Nasdaq 100 aus. Indes stiegen die Öl-Preise weiter dynamisch an."Der Iran hat es mit vergleichsweise begrenzten Mitteln geschafft, den für die Weltwirtschaft so wichtigen Seetransport durch die Straße von Hormus den mittlerweile zwölften Tag in Folge lahmzulegen", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
