Dow Jones News
12.03.2026 21:39 Uhr
258 Leser



Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s)

DJ Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s) 

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2 LN) 
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s) 
12-March-2026 / 21:05 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=------------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc 
 
DEALING DATE: 12-Mar-2026 
 
NAV PER SHARE: GBP: 1225.5771 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 1002965 
 
CODE: CSH2 LN 
 
ISIN: LU1230136894 
 
=------------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
View original content: EQS News 
=------------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     LU1230136894 
Category Code: NAV 
TIDM:     CSH2 LN 
LEI Code:   213800ZJVX62TFHDGQ36 
Sequence No.: 420930 
EQS News ID:  2290804 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2290804&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 16:05 ET (20:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
