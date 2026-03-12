NAFFCO Group ist einen Joint-Venture-Vertrag mit Verona Shelters eingegangen, um eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Zivilverteidigungs- und Militärschutzlösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu begründen. Durch die Partnerschaft wird die globale Produktionskapazität für Schutzinfrastruktur deutlich erweitert zu einem Zeitpunkt, zu dem Regierungen und kritische Industrien ihre Resilienz und Zivilbereitschaft stärken.

Left: Verona Shelters: Eng. Shaikha Ali Rashed Al Kaabi, (MD UAE) and Mikko Lahtonen, (Executive Director Middle-East); Naffco Group: Eng. Khalid Al-Khatib (CEO); Mr. Ahmed Khalid Al-Khatib, (Group Managing Director); Mr.Ali Khalid Al-Khatib, (Group Managing Director); Ms.Nour Alyazji, (Business Development Director)

Im Rahmen der Kooperation werden die globale Führungsposition von NAFFCO in den Bereichen Sicherheitstechnik und Großproduktion und die Expertise von Verona Shelters hinsichtlich spezialisierter Schutzsysteme vereint. Die Partnerschaft soll den Schutz von Zivilbevölkerung und kritischen Anlagen weltweit verbessern, insbesondere im Nahen Osten, Europa und Nordafrika. Dazu sollen leistungsstarke Schutzsysteme bereitgestellt werden, die den internationalen Standards entsprechen.

"Die Zivilschutzinfrastruktur wird für Regierungen auf der ganzen Welt zu einer strategischen Priorität. Durch diese Partnerschaft könne wir unsere Schutztechnologie weltweit skalieren und bewährte Schutzlösungen in Regionen bringen, in denen Bereitschaft und Resilienz zunehmend an Bedeutung gewinnen", sagte Marko Nokka, CEO der Verona Shelters Group.

"Angesichts der aktuellen Vorkommnisse in der Region erwarten wir ein stärkeres Wachstum innerhalb und außerhalb der GCC-Region", sagte Mikko Lähtönen, Executive Director von Verona Shelters Nahost.

"NAFFCO ist schon seit langem der Förderung der Sicherheit und Katastrophenbereitschaft verschrieben. Durch die Partnerschaft mit Verona Shelters können wir unsere Kapazitäten im Bereich fortschrittlicher Schutzlösungen für die Zivilverteidigung erweitern und diese Systeme im industriellen Maßstab in Nahost, Nordafrika und anderen Regionen bereitstellen. Wir erwarten, dass diese Partnerschaft eine der bedeutsamsten industriellen Kooperationen im Zivilschutzsektor wird", sagte Khalid Al Khatib, CEO der NAFFCO Group.

Mit diesem Joint-Venture-Vertrag bekräftigen NAFFCO und Verona Shelters ihren gemeinsamen Einsatz für Innovation, Resilienz und öffentliche Sicherheit. Die Partnerschaft soll die regionale Bereitschaft stärken, indem sie zuverlässige, leistungsstarke Schutzlösungen liefert, die internationalen Standards entsprechen und bei Notfällen und in Krisensituationen Leben retten sollen.

Über NAFFCO Group

NAFFCO hat sich nach der Gründung in Dubai, VAE, zum weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Sicherheitslösungen entwickelt. Wir haben erkannt, wie wichtig und vorteilhaft es ist, einfachen Zugang zu mehreren Sicherheitsdienstleistungen zu haben. Auf diese Weise haben wir uns in der Bereitstellung von Komplettlösungen aus einer Hand spezialisiert, und zwar für alle Arten hochwertiger Brandbekämpfungsausrüstung, Brandschutzsysteme, Feueralarme, adressierbarer Notfallsysteme, Sicherheitssysteme, maßgeschneiderter Fahrzeuge wir Lkws, Krankenwagen, mobiler Krankenhäuser und Flughafenfeuerwehrfahrzeuge.

https://www.naffco.com/

Über Verona Shelters

Verona Shelters ist ein weltweit führendes Unternehmen für Schutztechnologie, das vollständig integrierte schlüsselfertige Systeme bietet, die Menschen, Operationen und kritische Infrastruktur schützen. Zu unseren weltweiten Angeboten gehören Schutzsysteme, Smart-Komponenten, Lifecycle-Services sowie die Verona Shelters Academy, eine Wissensplattform zur Verbesserung der Expertise in den Bereichen Zivilschutz und Resilienz. Seit 1968 hat Verona Shelters Projekte in mehr als 60 Ländern abgewickelt und weltweit über 300.000 Einheiten installiert.

https://www.veronashelters.com/

