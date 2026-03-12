Beiersdorf - BEI: Outside-Reversal beim Hamburger Dax-Konzern!

Defensive Qualitätsaktie!

Premiumprodukte, Dermatologie & Expansion in Schwellenmärkte. Beiersdorf will mehr Effizienz, stabile Margen & ESG-Initiativen!

Beiersdorf (BEI) - ISIN DE0005200000

Rückblick: Am 8. März 2022 lag der Tagestiefstkurs der Beiersdorf-Aktie bei 79 EUR. Heute, knapp vier Jahre, später unterschritt das Wertpapier im Laufe des Tages diese Marke kurzfristig, schloss aber darüber: eine Outside-Reversal-Formation! Hinzu kommt der weite Abstand vom 50er-EMA. Beides zusammen lässt in Kürze einen technischen Bounce erwarten.

Beiersdorf-Aktie: Chart vom 12.03.2026, Kürzel: BEI Kurs: 79.29 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollte die heutige grüne Kerze bestätigt werden, wäre das ein klares Long Signal. Als Kursziel haben wir 91 EUR anvisiert, wo wir bald den 20er-EMA erwarten und uns ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis winkt.

Mögliches bärisches Szenario

Der Schritt ins Premium-Segment ist ein markentechnisches Wagnis, das mit hohen Werbekosten verbunden ist. Sollten Marketing-Ideen nicht zünden, ist schnell viel Geld verbrannt. Knapp unter der heutigen Tageskerze wäre ein geeignetes Niveau für die Absicherung dieses Trades mit der Beiersdorf-Aktie.

Meinung

Die Beiersdorf AG gilt im DAX als defensiver Qualitätswert mit starken Marken wie Nivea, Eucerin und Tesa. Das Geschäftsmodell mit Hautpflege- und Klebeprodukten sorgt für stabile Nachfrage auch in schwächeren Konjunkturphasen und liefert relativ verlässliche Cashflows sowie solide Margen. Wachstum soll vor allem über die Nivea-Premiummarken, Innovationen im Hautpflegebereich, stärkere digitale Vermarktung und Expansion in internationale Märkte kommen. Gleichzeitig achten Anleger stärker auf die Fähigkeit des Konzerns, die steigende Umsatzbasis in höhere Margen zu überführen. Risiken bestehen in einer bereits relativ hohen Bewertung, Kostendruck sowie möglichen Schwächen einzelner Marken oder Regionen. Insgesamt bleibt die Aktie ein defensiver Basiswert mit stabilen Fundamentaldaten.



Marktkapitalisierung: 17.33 Milliarden USD

Meine Meinung zu Beiersdorf ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/beiersdorf-aktie-de0005200000-stabiler-dax-defensivtitel-mit/68663225

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Autor: Thomas Canali

