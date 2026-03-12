Anzeige
Donnerstag, 12.03.2026
WKN: 520000 | ISIN: DE0005200000 | Ticker-Symbol: BEI
Xetra
12.03.26 | 17:35
78,82 Euro
-0,33 % -0,26
Branche
Kosmetik
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BEIERSDORF AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BEIERSDORF AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
78,7078,8623:01
78,8278,9021:59
ratgeberGELD.at
12.03.2026 23:09 Uhr
308 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Beiersdorf - BEI: Outside-Reversal beim Hamburger Dax-Konzern!

Defensive Qualitätsaktie!

Premiumprodukte, Dermatologie & Expansion in Schwellenmärkte. Beiersdorf will mehr Effizienz, stabile Margen & ESG-Initiativen!

Beiersdorf (BEI) - ISIN DE0005200000

Rückblick: Am 8. März 2022 lag der Tagestiefstkurs der Beiersdorf-Aktie bei 79 EUR. Heute, knapp vier Jahre, später unterschritt das Wertpapier im Laufe des Tages diese Marke kurzfristig, schloss aber darüber: eine Outside-Reversal-Formation! Hinzu kommt der weite Abstand vom 50er-EMA. Beides zusammen lässt in Kürze einen technischen Bounce erwarten.

Beiersdorf-Aktie: Chart vom 12.03.2026, Kürzel: BEI Kurs: 79.29 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollte die heutige grüne Kerze bestätigt werden, wäre das ein klares Long Signal. Als Kursziel haben wir 91 EUR anvisiert, wo wir bald den 20er-EMA erwarten und uns ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis winkt.

Mögliches bärisches Szenario

Der Schritt ins Premium-Segment ist ein markentechnisches Wagnis, das mit hohen Werbekosten verbunden ist. Sollten Marketing-Ideen nicht zünden, ist schnell viel Geld verbrannt. Knapp unter der heutigen Tageskerze wäre ein geeignetes Niveau für die Absicherung dieses Trades mit der Beiersdorf-Aktie.

Meinung

Die Beiersdorf AG gilt im DAX als defensiver Qualitätswert mit starken Marken wie Nivea, Eucerin und Tesa. Das Geschäftsmodell mit Hautpflege- und Klebeprodukten sorgt für stabile Nachfrage auch in schwächeren Konjunkturphasen und liefert relativ verlässliche Cashflows sowie solide Margen. Wachstum soll vor allem über die Nivea-Premiummarken, Innovationen im Hautpflegebereich, stärkere digitale Vermarktung und Expansion in internationale Märkte kommen. Gleichzeitig achten Anleger stärker auf die Fähigkeit des Konzerns, die steigende Umsatzbasis in höhere Margen zu überführen. Risiken bestehen in einer bereits relativ hohen Bewertung, Kostendruck sowie möglichen Schwächen einzelner Marken oder Regionen. Insgesamt bleibt die Aktie ein defensiver Basiswert mit stabilen Fundamentaldaten.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 17.33 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu Beiersdorf ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/beiersdorf-aktie-de0005200000-stabiler-dax-defensivtitel-mit/68663225
  • Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
