LOS ANGELES, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- iGarden, die Outdoor-Technologie-Sparte der Fairland Group, präsentierte heute offiziell die Swim Jet X Series auf Kickstarter. Als CES 2026 Innovation Award Honoree markiert dieses Gerät das globale kommerzielle Debüt des ersten vollständig kabellosen, tragbaren Gegenstromsystems der Welt. Durch die erfolgreiche Integration eines leistungsstarken Kerns mit hoher Dichte in ein tragbares Gehäuse bietet iGarden ein Schwimmerlebnis in kommerzieller Qualität, das keinerlei Installations-, Verkabelungs- oder Bauarbeiten erfordert. Diese Hardware-Innovation stellt eine Herausforderung für die Dominanz herkömmlicher Schwimm-Spas und eingebauter Gegenstromanlagen dar, die in der Regel komplexe Nachrüstungen und Investitionen von über 20.000 US-Dollar erfordern.
Für Fitnessbegeisterte, die täglich trainieren, ist es das Standardmodell X30-P30 zum Preis von 1.899 US-Dollar (UVP 2.999 US-Dollar) erhältlich, das eine Leistung von 500 W und eine kontinuierliche Laufzeit von bis zu 5 Stunden bietet. Fortgeschrittene Schwimmer können sich das Flaggschiff X35-P60 für 2.599 US-Dollar sichern, eine deutliche Ermäßigung gegenüber dem Verkaufspreis von 4.299 US-Dollar. Dieses Spitzenmodell bietet eine Leistung von 1000 W, eine Schwimmgeschwindigkeit von bis zu 75 s/100 Yards und eine beeindruckende Akkulaufzeit von 10 Stunden für ganztägige Leistung.
Darüber hinaus erhalten alle Nutzer, die innerhalb der ersten 48 Stunden eine Bestellung auf Kickstarter abschließen, im Rahmen einer speziellen Einführungsaktion automatisch 50 % Rabatt auf die Versandkosten (statt regulär 50 US-Dollar zahlen sie nur 25 US-Dollar für den Versand) und nehmen an einer exklusiven Verlosung teil, bei der ein glücklicher Gewinner seine gesamte Bestellung kostenlos erhält.
Als innovative Marke der Fairland Group ist iGarden führend in der globalen KI-Garten-Revolution. Durch die Kombination fortschrittlicher KI mit ökologisch intelligentem Design schaffen wir Außenbereiche, die mitdenken, sich anpassen und sich selbst verwalten. Unser kuratiertes Portfolio, von KI-verbesserten Poolreinigern und Gegenstromanlagen bis hin zu intelligenten Rasenmähern, KI-gesteuerten Pumpen und AIoT-Systemen, ermöglicht einen nahtlosen Lebensstil, der leise, nachhaltig und wunderbar intelligent ist.
Mit iGarden wird das Leben draußen zu einem Gefühl von Leichtigkeit, Verbundenheit und Kunst in der alltäglichen Bewegung.
Immer intelligent. Immer inspirierend. Immer nachhaltig.
