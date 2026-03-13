Finanzierungsrunde angeführt von OTB Ventures und Alpha Intelligence Capital

Waiv entwickelt KI-gestützte Präzisionstests, um Patienten in der klinischen Praxis sowie in klinischen Studien besser zu identifizieren und zu stratifizieren, um damit die Patientenversorgung zu verbessern

Waiv erweitert Owkins Strategie zur Validierung seiner KI unter realen Bedingungen

Owkin, das KI-Unternehmen mit dem Ziel, die Komplexität der Biologie zu entschlüsseln, gab heute die Ausgründung von Waiv bekannt, das zuvor unter dem Namen Owkin Dx firmierte. Dieser Schritt folgt auf erhebliches Investoreninteresse und versetzt Waiv in die Lage, KI-gestützte Präzisionstests zur besseren Identifizierung von Patienten in der klinischen Praxis sowie in klinischen Studien bereitzustellen und damit die Patientenversorgung zu verbessern. Dies folgt auf den erfolgreichen Start von Bioptimus, einem von Owkin aufgebauten Unternehmen, im Februar 2024.

Waiv überführt KI-Innovationen in klinische Wirkung im Versorgungsalltag und entwickelt Tests, die Biomarker sowie Patientenergebnisse prognostizieren, darunter RlapsRisk BC für die prognostische Risikoprofilierung. Mit mehreren Tests, die bereits im klinischen Umfeld eingesetzt werden, seiner Bereitstellungsplattform Destra und Kooperationen mit führenden Pharmaunternehmen, darunter auch seit 2023 MSD für MSIntuit, etabliert sich Waiv als führendes Unternehmen im Bereich translationaler medizinischer KI.

Waiv baut auf einem Jahrzehnt medizinischer KI-Grundlagenforschung von Owkin auf, darunter der Zugang zu einem umfangreichen Patientendatennetzwerk sowie zu firmeneigenen KI-Modellen, die mit multimodalen Daten trainiert wurden. Als eigenständiges Unternehmen bleibt Waiv ein wichtiger strategischer Partner in Owkins Ökosystem zur Patientenvalidierung. Dies umfasst auch die Testung mit patientenabgeleiteten Organoiden und Owkins therapeutische klinische Studie INVOKE die auf die dreifache Hemmung von EP2, EP4 und DP1 mit einem First-in-Class-Wirkstoff in Phase 1 (OKN4395) abzielt. Gemeinsam liefern diese Elemente den Praxistest, den KI-Erkenntnisse benötigen, um in validiertes firmeneigenes geistiges Eigentum überführt zu werden.

"Die Ausgründung von Waiv ist die natürliche Weiterentwicklung unserer Strategie, KI in der realen Welt zu validieren", sagte Thomas Clozel, Geschäftsführer und Mitgründer von Owkin. "Es reicht nicht aus, Modelle zu entwickeln. Man braucht Rückmeldungen aus realen Anwendungen, um die KI kontinuierlich zu verbessern sowie sicherzustellen, dass die Modelle in tatsächlichen klinischen Abläufen für alle Patienten funktionieren."

"Waiv bringt die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit von KI in die onkologische Testung und verschafft Arzneimittelentwicklern zugleich Zugang zu Erkenntnissen, die bisher außer Reichweite waren", sagte Meriem Sefta, Geschäftsführerin sowie Mitgründerin von Waiv. "Unser Ziel ist es, KI-gestützte Präzisionstests weltweit zum Standard zu machen."

Weitere Informationen zu Waiv finden Sie auf www.wearewaiv.com

Weitere Informationen zum Patient Validation Hub von Owkin finden Sie auf https://www.owkin.com/what-is-patient-validation

