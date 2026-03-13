Der Kupfermarkt liefert derzeit genau die Mischung, die Anleger elektrisiert: ein konstruktives Chartbild, eine starke strategische Bedeutung für die Weltwirtschaft und zugleich neue Bewegung auf Unternehmensebene.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in unserer Chartanalyse vom 12.03.2026 sehen wir Kupfer bei rund 5,85 USD je Pfund in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend, der zwischen etwa 5,70 bis 6,25 USD je Pfund verläuft. Der Kurs liegt weiter über dem 200-Tage-Durchschnitt, der bei etwa 5,18 USD verläuft, während die Zone um 6,10 bis 6,20 USD als nächster entscheidender Widerstandsbereich gilt.

Auf der Unterseite rücken 5,70 USD und der Bereich um den 200-Tage-Durchschnitt als wichtige Unterstützungen in den Fokus.

Quelle: Stockcharts.com; eigene Bearbeitung (Stand: 12.03.2026; 6:00 Uhr)

Der Markt wirkt absolut nicht wie am Ende einer Bewegung, sondern eher wie in einer Phase des Kräftesammelns. RSI und MACD befinden sich im neutralen Bereich, beziehungsweise nachlassend dynamisch. Ein typisches Umfeld, in dem sich der nächste Richtungsimpuls vorbereitet. Gelingt der Sprung über 6,10 oder im Idealfall 6,20 USD, könnte daraus ein neuer Aufwärtsschub entstehen. Bleibt dieser Ausbruch zunächst aus, wäre eine Konsolidierung in Richtung 5,70 USD charttechnisch noch immer absolut intakt.

Das Big Picture nicht aus den Augen verlieren!

Fundamental ist die große Geschichte ohnehin stärker als viele kurzfristige Schwankungen. Besonders spannend: Die IEA stützt ihre Kupfer-Prognosen im STEPS-Szenario ("Stated Policies Scenario") nicht auf luftige Zukunftsträume, sondern auf ein realistisches Basisszenario mit bereits beschlossenen und konkret angekündigten politischen Maßnahmen. Genau das macht die Aussagen für Anleger so interessant, denn hier wird kein Idealbild gezeichnet, sondern ein plausibler Entwicklungspfad unter realen Rahmenbedingungen. Die Gründe dafür sind für jeden greifbar: mehr Netzausbau, mehr Elektrifizierung, mehr industrielle Anwendungen, mehr Strominfrastruktur. Kupfer bleibt damit kein gewöhnliches Industriemetall, sondern eine strategische Schlüsselressource. Dass der Markt diesen Wert längst erkennt, zeigt die jüngste Übernahmeoffensive.

Hudbay Minerals hat Anfang März 2026 angekündigt, Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS) zu übernehmen. Mit dem Cactus-Projekt will Hudbay gemeinsam mit dem bereits bestehenden Arizona-Geschäft einen der größten Kupferbezirke Nordamerikas formen. Laut Hudbay soll die Transaktion das Unternehmen in Arizona deutlich stärken, den Zugang zu heimisch produziertem raffiniertem Kupfer in den USA ausbauen und das langfristige Produktionsprofil klar vergrößern. Solche Schritte sind mehr als nur Schlagzeilen. Sie sind ein Hinweis darauf, dass große Produzenten hochwertige Kupferentwicklungen frühzeitig sichern wollen.

In dieses Bild passt auch Axo Copper (WKN: A416BY), auch wenn sich der derzeitige Fokusstärker auf das von Osisko Development übernommene Goldprojekt San Antonio in Sonora verschoben hat, wofür es definitiv gute Gründe gibt, bleibt die zweite starke Säule das Kupferprojekt. San Antonio ist weit fortgeschritten, verfügt über bestehende Infrastruktur wie Stromanschluss, Camp, Wasser, Haldenlaugungsflächen, Brechanlage und eine Carbon-in-Column-Anlage und bietetdamit eine deutlich greifbarere Entwicklungsperspektive. Gerade deshalb sollte man aber nicht übersehen, dass Axo mit La Huerta weiterhin ein hochgradiges Kupferprojekt als zweiten tragenden Pfeiler im Portfolio hält, der womöglich aus dem Goldminen-Casflow finanziert werden kann.

Und genau hier wird die Story spannend: La Huerta umfasst nach Unternehmensangaben rund 11.331 Hektar, einen über fünf Kilometer langen mineralisierten Trend und auffällige Kupferabschnitte wie 5,0% Kupfer über 13,7 Meter sowie 7,4% Kupfer über 7,6 Meter.

Das heißt im Klartext: Axo (WKN: A416BY) hat derzeit zwar eine zusätzliche Gold-Fantasie mit vorhandener Infrastruktur im Schaufenster, aber in der Hinterhand liegt weiterhin ein Kupferprojekt, das bei anhaltend starkem Kupfermarkt schnell wieder deutlich stärker in den Vordergrund rücken kann. Das macht die Gesellschaft für Investoren besonders interessant, weil hier nicht nur eine einzelne Story gespielt wird, sondern zwei substanzielle Entwicklungslinien nebeneinanderstehen.

Abgerundet wird dieses Bild durch Meridian Mining (WKN: A41XLB). Das Unternehmen entwickelt in Brasilien mit Cabaçal ein fortgeschrittenes Gold-Kupfer-Silber-Projekt, dessen Vor-Machbarkeitsstudie einen Nachsteuer-Kapitalwert von 984 Mio. USD, eine interne Rendite von 61,2% und eine durchschnittliche Jahresproduktion von 141.000 Unzen Goldäquivalentausweist. Anfang 2026 folgte dann das nächste Ausrufezeichen: Meridian meldete für Cabaçal eine gemessene und angezeigte Ressource von 70,1 Millionen Tonnen und für Santa Helena Centraleine erste gemessene und angezeigte Ressource von 5,3 Millionen Tonnen. Kurz darauf schloss das Unternehmen eine Finanzierung über 57,5 Mio. CAD ab und erklärte, damit die Machbarkeitsarbeiten, erste Infrastrukturmaßnahmen und das beschleunigte Programm Richtung Produktionsrückkehr bei Cabaçal vorantreiben zu wollen.

Meridian Mining (WKN: A41XLB) steht damit für einen Aspekt, der im Kupfersektor besonders wertvoll werden kann: fortgeschrittene Projekte mit echter Größenordnung, belastbaren Wirtschaftlichkeitsdaten und zusätzlichem Wachstumsspielraum. Während der Markt oft zuerst auf die reine Preisbewegung bei Kupfer blickt, entsteht der eigentliche Mehrwert häufig dort, wo Projekte bereits technisch weit gediehen sind und gleichzeitig noch Ausbaumöglichkeiten besitzen. Genau solche Gesellschaften rücken in einem festen Kupferumfeld regelmäßig stärker in den Mittelpunkt.

Fazit: Kupfer steht an einem hochinteressanten Punkt!

Das Chartbild ist positiv, aber noch nicht ausgereizt. Fundamental bleibt die Lage stark, weil steigende Nachfrage auf ein zunehmend anspruchsvolles Angebotsumfeld trifft. Und auf Unternehmensebene zeigt sich, dass sich wichtige Storys bereits zuspitzen: mit der angekündigten Übernahme von Arizona Sonoran durch Hudbay, mit Axo Copper und seinem Mix aus fortgeschrittener Gold-Perspektive und hochgradigem Kupferprojekt sowie mit Meridian Mining als fortgeschrittener brasilianischer Entwicklungsstory. Wer den Sektor erst dann entdeckt, wenn der große Durchbruch bereits in allen Schlagzeilen steht, kommt oft spät. Gerade jetzt lohnt es sich, genau hinzuschauen.

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen.

Quellen: Arizona Sonoran Copper, Axo Copper und Meridian Mining, Stockcharts.com

