Das Erfassungssystem für tokenisierte Finanzgeschäfte ERP-Infrastruktur für Institutionen, die mit digitalen Vermögenswerten operieren

Cryptio, ein Marktführer im Bereich Finanzdatentransformation und Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Anwendungen für regulierte digitale Vermögenswerte, hat heute eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 45 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Diese wurde gemeinsam von BlackFin Capital Partners und Sentinel Global geleitet, beteiligt waren außerdem 1kx, Alven, BlueYard Capital und Ledger Cathay Capital. Banken, Börsen und Vermögensverwalter, darunter SG Forge von Société Générale, Circle, Gemini und Securitize, vertrauen bei der Sicherstellung der finanziellen Integrität ihrer digitalen Vermögensgeschäfte auf Cryptio.

Bestehende ERP-Systeme haben Schwächen bei digitalen Assets

Klassische ERP- und Buchhaltungssysteme wurden nicht im Hinblick auf Blockchain-native Vermögenswerte, Echtzeit-Berichterstattung oder moderne Custody-Frameworks konzipiert. Angesichts der Expansion regulierter Finanzinstitute in den Bereich Stablecoins, tokenisierte Wertpapiere und andere On-Chain-Instrumente führen diese Einschränkungen zu erheblichen operativen Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Berichterstattung.

Cryptio wurde entwickelt, um genau diese Lücke zu schließen. Die Datenplattform des Unternehmens standardisiert On-Chain- und Off-Chain-Daten aus fragmentierten Datenquellen Blockchains, Börsen, Verwahrstellen und Broker und gleicht diese miteinander ab. Die Architektur wurde entwickelt, um institutionelle Kontrollstandards zu erfüllen und die Prüfungsverfahren führender globaler Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie Deloitte, EY, KPMG und PwC zu unterstützen.

"Da die Kapitalmärkte verstärkt tokenisierte Wertpapiere erkunden, ist es unerlässlich, genaue und transparente Finanzunterlagen zu führen", so Sidra Pervaiz, SVP Accounting bei Securitize dem hinter dem BUIDL-Fonds von Blackrock stehenden Infrastrukturunternehmen für Tokenisierung. "Cryptio ermöglicht eine unabhängige Überwachung des Token-Angebots und der Lebenszyklusaktivitäten einschließlich der Ausgabe, der Vernichtung und der Bewegungen auf Wallet-Ebene und ermöglicht so den Abgleich zwischen der Ausgabe in der Blockchain und den internen Aufzeichnungen. Diese Transparenz ist angesichts der zunehmenden Bedeutung tokenisierter Wertpapiere auf den regulierten Kapitalmärkten von entscheidender Bedeutung."

ERP-Anwendungen, die über das Accounting hinausgehen Kredit- und Treasury-Management

Aufbauend auf seiner Daten-, Accounting- und Abgleichsbasis ermöglichen die neuen Lösungen von Cryptio für das Kredit- und Treasury-Management Institutionen die direkte Verwaltung ihrer Kreditaktivitäten und Treasury-Workflows.

Antoine Scalia, Gründer und CEO von Cryptio: "Wir nehmen inzwischen eine marktführende Position sowohl bei traditionellen Finanzinstituten wie Laser Digital und SocGen als auch bei Krypto-Unternehmen wie Circle ein, die selbst zu Finanzinstituten geworden sind", sagte er in Bezug auf die kürzlich von Circle vom OCC erhaltene Genehmigung zur Gründung einer National Trust Charter. "Dank dieser Finanzierung können wir unsere Expansion ausweiten und regulierten Institutionen neue Anwendungen wie Kreditmanagement und Treasury Management anbieten."

Tamara Schulz, CAO von Circle: "Da unsere Nutzung stark zugenommen hat, sind Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit für uns unverzichtbar. Cryptio hat immer wieder seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Komplexität unserer Betriebsabläufe zu unterstützen und Funktionen zu entwickeln, die genau auf unsere spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Wir schätzen Cryptio als strategischen Partner, der unseren langfristigen Erfolg unterstützt."

Verarbeitung digitaler Vermögenswerte in großem Umfang

Digitale Vermögenswerte lassen die Experimentierphase hinter sich und etablieren sich zunehmend als weit verbreitete Finanzprodukte. Vor diesem Hintergrund sind Institutionen zur Modernisierung ihrer Middle- und Back-Office-Systeme gezwungen.

Die Plattform von Cryptio unterstützt über 400 Unternehmen in mehr als 30 Ländern, die unterschiedliche regulatorische Anforderungen haben. Die Plattform im industriellen Maßstab hat Transaktionen im Wert von über 3 Billionen US-Dollar abgewickelt und wurde von Cryptio um regulierte Aktivitäten in den Bereichen Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte, Kreditvergabe und Börsengeschäfte erweitert.

"Wir freuen uns sehr, Cryptio im Rahmen dieser Finanzierungsrunde zu unterstützen. Digitale Vermögenswerte etablieren sich zunehmend in regulierten Finanzmärkten und dieser Wandel erfordert eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau", so Loic Fonteneau, Managing Director bei BlackFin Capital Partners. "Wir waren wirklich beeindruckt von der Fähigkeit von Cryptio, innerhalb dieses institutionellen Rahmens auf breiter Ebene zu operieren. Führende globale Emittenten von Vermögenswerten, Börsen und regulierte Finanzinstitute vertrauen bereits auf die Plattform, um Buchhaltung, Kreditgeschäfte und die Berichterstattung über tokenisierte Vermögenswerte zu unterstützen, einschließlich unabhängiger Attestierungen auf der Angebotsseite für einen bedeutenden Anteil der im Umlauf befindlichen Stablecoins. Wir sind davon überzeugt, dass das Unternehmen hervorragend positioniert ist, um seine Rolle als zentrale ERP-Infrastruktur für regulierte Märkte für digitale Vermögenswerte weiter auszubauen."

"Cryptio löst ein komplexes Datenproblem. In unserer Arbeit mit traditionellen Institutionen konnten wir beobachten, dass digitale Vermögenswerte über Blockchains, Wallets, Verwahrstellen, Börsen, Stablecoin- und Tokenisierungsplattformen sowie Kreditvergabeplattformen hinweg verstreut sind, die jeweils unterschiedliche Schemata und Identifikatoren haben. Die Normalisierungs- und Abgleichungsebene von Cryptio macht aus diesen fragmentierten Eingaben konsistente, auditfähige Daten für Buchhaltung, Berichterstattung und operative Workflows, die über robuste APIs und eine ERP-fähige Anwendungssuite bereitgestellt werden. Und genau das benötigen institutionelle Digital-Asset-Operationen", so Karan Sharma, Investor bei Sentinel Global.

Über Cryptio

Cryptio ist eine Plattform für die Datentransformation und das ERP-Management regulierter digitaler Vermögenswerte. Das Unternehmen stellt Finanzinstituten abgeglichene, auditfähige Daten für die Buchhaltung, Berichterstattung und operative Workflows für On-Chain-Aktivitäten bereit. Cryptio genießt das Vertrauen führender Börsen, Emittenten, Banken und Vermögensverwalter weltweit, beispielsweise Circle, Société Générale, Gemini, Uphold und Securitize. Die ERP-Plattform von Cryptio unterstützt Aktivitäten in den Bereichen Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte, Kreditvergabe und digitale Märkte. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cryptio.co.

Über BlackFin Capital Partners

BlackFin Capital Partners, gegründet im Jahr 2009, ist eine unabhängige Risikokapital- und Private-Equity-Gesellschaft, deren Schwerpunkt ausschließlich auf Finanzdienstleistungsunternehmen liegt. Mit Unterstützung internationaler institutioneller Investoren und einem verwalteten Vermögen in Höhe von über 4 Milliarden Euro ist BlackFin ein Branchenführer, der fundierte Branchenexpertise und operative Erfahrung kombiniert. Im Rahmen seiner Risikokapitalstrategie investiert BlackFin in schnell wachsende Fintech-, Insurtech- und Digital-Assets-Unternehmen in Finanzierungsrunden der Serie A bis C. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.blackfin.com.

Über Sentinel Global

Sentinel Global ist ein Risikokapitalfonds mit Schwerpunkt auf der Identifizierung nachhaltiger technologischer Entwicklungen und der Zusammenarbeit mit Gründern, die zukunftsweisende Unternehmen aufbauen. Das Unternehmen arbeitet über Sentinel Labs und sein "Unlimited Partner"-Modell mit Gründern und LPs zusammen, um neue Technologien in umsetzbare Strategien und reproduzierbare Vorteile zu verwandeln.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.sentinelglobal.xyz.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260312306762/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Joe Valensky

PRforCryptio@bospar.com