© Foto: DALL-EEin ungewöhnliches Projekt in Brasilien sorgt für Aufmerksamkeit: Mosaic und Rainbow Rare Earths wollen gemeinsam aus einem Industrieabfall wertvolle Metalle gewinnen. Eine spannende Investmentstory für Anleger? Der US-Konzern The Mosaic Company gehört zu den weltweit größten Produzenten von Phosphat- und Kalidüngemitteln. Das Unternehmen betreibt große Bergbau- und Verarbeitungsanlagen in Nord- und Südamerika und liefert wichtige Nährstoffe für die globale Landwirtschaft. In Brasilien ist Mosaic über seine Tochtergesellschaft Mosaic Fertilizantes einer der führenden Anbieter von Phosphatdüngern. Bei der Produktion fällt ein Nebenprodukt an: Phosphorgips. Genau dieser bisher kaum genutzte …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE