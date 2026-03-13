Im gestrigen Handel war es wieder einmal so weit: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete kurzzeitig wieder mehr als 100 Dollar. Aktuell pendelt der Preis wieder bei knapp 98 Dollar, bei WTI-Öl müssen aktuell knapp 93 Dollar auf den Tisch gelegt werden. Denn die Straße von Hormus bleibt dicht und auch die Notfall-Maßnahmen beruhigen die Märkte nicht. Trotz der Freigabe von strategischen Reserven durch die Internationale Energieagentur sowie diverse Einzelmaßnahmen verschiedener Länder verharren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär