Der Softwareanbieter Adobe hat am Donnerstagabend nach Handelsschluss an der Wall Street seine Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Trotz starker Ergebnisse ging es für die Aktie nachbörslich deutlich abwärts. Grund: Der langjährige Konzernchef Shantanu Narayen zieht sich nach 18 Jahren an der Spitze zurück - obwohl Adobe mitten in einer handfesten Krise steckt.In den vergangenen drei Monaten hat Adobe eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnet. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um zwölf
