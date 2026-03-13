Die Lufthansa ist derzeit gleich Druck von mehreren Seiten ausgeliefert. Zum einen belastet der Krieg im Nahen Osten den Flugverkehr weiter massiv, was auch die Lufthansa zu spüren bekommt. Zum anderen läuft derzeit ein großer Pilotenstreik. Nachdem die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bereits am Donnerstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen hatte, dauert der Ausstand auch am Freitag an.Aufgrund des Iran-Kriegs setzt der Lufthansa-Konzern seine Flüge nach Dubai weiterhin aus. Nach Angaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär