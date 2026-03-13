Der Bitcoin zeigt sich zum Ende der Handelswoche unbeeindruckt von den Spannungen im Nahen Osten. Während an den Rohstoffmärkten die Sorge vor einer Eskalation im Iran-Konflikt den Ölpreis stabil bei rund 100 Dollar hält, kletterte die wichtigste Kryptowährung am Freitagmorgen um bis zu 2,6 Prozent auf zeitweise über 72.000 Dollar.Der Grund für das aktuelle Momentum ist vor allem eine anhaltende Nachfrage über die US-Spot-ETFs. Diese verzeichnen in dieser Woche bereits die dritte Woche in Folge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
