Denn im Jahr 2025 stieg die Zahl der beantragten Firmenpleiten zwar um 10,3 % gegenüber dem Vorjahr. Aber: 2024 und 2023 hatte der Zuwachs bei jeweils knapp über 22 % gelegen! Höher als im vergangenen Jahr mit 24 064 hatte die Anzahl der Unternehmenspleiten zuletzt 2014 mit 24 085 Fällen gelegen. Das ist freilich nichts gegen den Wert von 2009 mit 32 687 Insolvenzen, als die Finanz- und Wirtschaftskrise wütete.
