Der Edelmetallmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Während der Goldpreis einen spürbaren Rückgang verzeichnete, setzte sich auch die Korrektur beim Silberpreis fort. Nach der starken Bewegung zu Wochenbeginn scheint der Markt derzeit in eine Konsolidierungsphase überzugehen. Im Hintergrund bleibt das Marktumfeld weiterhin von geopolitischen Spannungen und der Entwicklung der globalen Finanzmärkte geprägt. Berichte über Unsicherheiten im Nahen Osten sowie die Entwicklung der Ölpreise sorgten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin