Der chinesische Elektroauto-Gigant BYD startet einen neuen Vorstoß auf dem nordamerikanischen Markt. Wie Stella Li, Executive Vice President des Konzerns, in einem Interview bestätigte, prüft BYD derzeit neben dem Bau eines eigenen Produktionswerks in Kanada auch die Übernahme westlicher Konkurrenten.Ein entscheidender Punkt: Das Unternehmen beharrt dabei auf einem Alleingang. "Ich glaube nicht, dass ein Joint Venture funktionieren würde", so Li. Damit stellt sich der Autobauer explizit gegen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
