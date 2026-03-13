Leverkusen (ots) -Zum Erscheinen der Taschenbuchausgabe von "Aufwind im freien Fall" spricht der FDP-Politiker über Liberalismus, Meinungsfreiheit und politische Orientierung.Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki sieht die Meinungsfreiheit in Deutschland zunehmend unter Druck. In einem Gespräch mit dem Impian Verlag anlässlich der Taschenbuchausgabe seines Buches "Aufwind im freien Fall" beschreibt er ein wachsendes Klima der Einschränkung und ruft zu einer selbstbewussten Verteidigung liberaler Werte auf."Ein gutes politisches Buch ist nichts für feige Leser, sondern für die mutigen und streitbaren", sagt Kubicki. Freiheit müsse "immer wieder neu erkämpft und verteidigt werden".Kubicki gehört seit vielen Jahren zu den markanten Stimmen des politischen Liberalismus in Deutschland. In "Aufwind im freien Fall" analysiert er die aktuelle politische Lage und setzt sich mit Fragen von Meinungsfreiheit, Selbstbestimmung und der Zukunft liberaler Politik auseinander.Das vollständige Interview ist auf der Website des Impian Verlags erschienen:https://ots.de/94B9w5Über den Impian VerlagDer Impian Verlag veröffentlicht Belletristik, Kinder- und Jugendbücher sowie Sachbücher und politische Titel. Das Programm umfasst literarische Werke ebenso wie gesellschaftliche Analysen und streitbare Debattenbeiträge.Pressekontakt:Nicholas NikolImpian Verlagnicholas.nikol@impian.de+49 2171 7766631Original-Content von: Impian GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182171/6234788