Holzminden (ots) -50 Jahre Erfahrung, 50 Jahre Innovationen: Seit 1976 entwickelt, produziert und vertreibt Stiebel Eltron Wärmepumpen - und feiert damit 2026 ein beeindruckendes Jubiläum. "Wir sind stolz auf unsere langjährige Wärmepumpengeschichte. Wir haben jederzeit an die Technik geglaubt, sie stets weiterentwickelt und immer wieder neue Maßstäbe gesetzt. Sei es mit einer der ersten innen aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen Mitte der 80er-Jahre, dem ersten Integralgerät - das Wärmepumpe, Lüftungsanlage und Warmwasserspeicher in einem Gerät vereint - oder der ersten echten Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Sanierung: Stiebel Eltron war stets Vorreiter und Trendsetter", so Kai Schiefelbein, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stiebel Eltron-Gruppe.Sich mit dem Erreichten zufriedenzugeben oder sich gar darauf auszuruhen, kommt natürlich nicht in Frage, so Schiefelbein: "Ganz im Gegenteil: Wir sorgen mit immer neuen Innovationen weiter für Furore. Diese 50 Jahre Erfahrung, gepaart mit unserem unbändigen Innovationsgeist, gipfeln im aktuellen Wärmepumpenportfolio "wpnext" - dem besten Wärmepumpenportfolio aller Zeiten."1924 gründete Dr. Theodor Stiebel das Unternehmen in Berlin, mittlerweile befindet sich der Hauptsitz im niedersächsischen Holzminden. Basis für den Erfolg des Unternehmens war der von Theodor Stiebel erdachte Ringtauchsieder. Er revolutionierte die damalige Warmwasserbereitung, machte sie effizienter, komfortabler und sicherer. "Genauso erarbeiten wir uns auch heute unseren Platz am Markt: über kundennutzenorientierte Innovation", so Schiefelbein. "Innovate or die - das ist unser Motto, das steckt in unserer DNA. Und das haben wir mit der Produktgeneration wpnext erneut unter Beweis gestellt."Das Jubiläum "50 Jahre Wärmepumpe" ist für Stiebel Eltron daher nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein klarer Auftrag für die Zukunft: "Wir entwickeln auch unsere Wärmepumpen konsequent weiter und setzen immer wieder Meilensteine. Die neue wpnext-Generation - effizient im Betrieb, einfach in der Installation und vielseitig geeignet für den Einsatz im Bestand wie im Neubau - haben wir schon in diesem Jahr weiter ausgeweitet", so Schiefelbein, "mit neuen Leistungsgrößen, einer neuen Designvariante, zusätzlichem Zubehör. Und die Ideen gehen uns nicht aus: In den kommenden Jahren sind weitere Innovationen geplant - so dass wir auch das nächste Jubiläum wieder erfolgreich begehen können!"Mehr Infos zum Jubiläum 50 Jahre Wärmepumpen STIEBEL ELTRON unter www.stiebel-eltron.de/50YRS