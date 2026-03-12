"Ich persönlich begrüße die Ankündigung der Bundeswirtschaftsministerin, Katherina Reiche, eine Regulierung der Anzahl der Preisänderungen an Tankstellen nach österreichischem Modell einzuführen. In der Spitze haben wir an einem Tag bis zu 50 Preisänderungen an der Tankstelle gesehen. Ein wirksamer Preisvergleich wird den Verbraucherinnen und Verbrauchern damit fast unmöglich gemacht und die ursprüngliche Idee der Markttransparenzstelle ad absurdum geführt. Nur eine Preiserhöhung am Tag - das bringt Transparenz.



"Die geopolitische Lage bleibt angespannt und die Rohölpreise reagieren volatil auf jede neue Entwicklung in der Irankrise. Diesel hat sich auf Großhandelsebene vom Rohöl nachhaltig entkoppelt. Bei Benzin sehen wir das bislang nicht in dieser Form. Die Preissetzung der Branche muss in dieser Gemengelage für die Nachfrager nachvollziehbar bleiben. Wenn Preissenkungen nicht ebenso rasch an die nächste Handelsstufe weitergegeben werden wie Preiserhöhungen, wirft das Fragen auf. Auch zeitweise Entkopplungen von Diesel und Benzinpreisen vom Rohölpreis sind in diesem Zusammenhang zumindest erklärungsbedürftig. Das Bundeskartellamt ist hierzu im Austausch mit den Mineralölunternehmen. Über das europäische Netz der Kartellbehörden sind wir zudem mit unseren europäischen Schwesterbehörden in Kontakt, um mögliche Preisabweichungen im Ländervergleich aufzuklären."





