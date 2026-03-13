© Foto: OpenAIInsulinpreise im Visier: Indiana zieht gegen Eli Lilly und andere Hersteller vor Gericht. Es geht um mutmaßliche Preisabsprachen und massive Kostensteigerungen.Der US-Bundesstaat Indiana hat gegen den Arzneimittelhersteller Eli Lilly Klage eingreicht, wie Acquiremedia berichtet. Als Grund wurde die Absprache mit anderen Herstellern und Apothekenabrechnungsstellen (PBMs) zur künstlichen Preissteigerung von Insulin um mehr als 1000 Prozent in den letzten zehn Jahren genannt. Der Generalstaatsanwalt von Indiana habe die letzten zwei Jahre erfolglos damit verbracht, mit Eli Lilly eine Einigung auszuhandeln, weswegen nun die Klage folgt. Von der Klage sind auch andere Insulinhersteller …Den vollständigen Artikel lesen
