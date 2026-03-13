Trading-Strategien - einfach umgesetzt (Range Leader S&P500) - Kostenloses Webinar heute um 10:30 Uhr

Anzeige / Werbung

Trading-Strategien - einfach umgesetzt

Diese Webinar-Reihe "Trading-Strategien - einfach umgesetzt" stellt praxisbewährte, regelbasierte Handelsansätze vor, die direkt und einfach umgesetzt werden können.

Range Leader S&P500 - Diese Strategie wurde entwickelt, um Teilzeittradern und Tradingeinsteigern eine einfache Methodik zum Traden des beliebten S&P 500 Index zu geben.

Sei dabei!

Freitag, 13.03.26, 10:30 Uhr

Jetzt kostenlos anmelden

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.