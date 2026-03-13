München (ots) -"Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo": Deutsche TV-Premiere von Staffel 2 mit 20 Episoden ab 19. März immer donnerstags um 20:15 Uhr auf dem HISTORY Channel sowie auf AbrufIn Hollywood war Danny Trejo meist der Schurke, in Filmhits wie "Machete" oder "From Dusk Till Dawn" feierte er weltweit Erfolge. In der Doku-Reihe "Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo" widmet sich der 81-Jährige seit dem vergangenen Jahr faszinierenden Geschichten hinter bedeutenden Entdeckungen, die oftmals unglaublich erschienen, von verborgenen Schätzen und heiligen Objekten bis hin zu unterirdischen Tunneln und historischen Artefakten. Jetzt startet auf dem HISTORY Channel die zweite Staffel in deutscher Erstausstrahlung (ab 19. März immer donnerstags um 20:15 Uhr sowie auf Abruf, insgesamt zwanzig 45-minütige Episoden).In den neuen Folgen setzt Danny Trejo seine faszinierende Spurensuche fort und zeigt, wie historische Objekte oft erst durch Zufälle erkannt werden - darunter ein 2013 auf einem Flohmarkt entdeckter Baseballschläger von Jackie Robinson, des ersten schwarzen Spielers der höchsten US-Baseball-Liga, das Originalgemälde "Breaking Home Ties" des amerikanischen Malers Norman Rockwell, das jahrzehntelang hinter einer getarnten Wand im Haus seines Besitzers verborgen war und erst nach seiner Entdeckung 2006 als Original bestätigt wurde, sowie ein Stofffragment aus dem Leinwandmaterial des Speisezelts von George Washington, des ersten US-Präsidenten, das mehr als ein Jahrhundert nach seiner Abtrennung im Jahr 2022 wiederentdeckt wurde.Weitere Episoden widmen sich beispielsweise verborgenen Bunker- und Tunnelanlagen aus der Zeit des Nationalsozialismus, Lagerstätten chemischer Kampfstoffe unter dem heutigen Stadtgebiet von Washington, D.C., einem seltenen Superman-Comic aus dem Jahr 1938, verschollenen Teilen des Manuskripts von Mark Twains "Die Abenteuer des Huckleberry Finn" sowie der versunkenen antiken Hafenstadt Thonis-Herakleion vor der Küste Ägyptens.Weitere Informationen zu The HISTORY Channel sind unter www.history.de, www.facebook.com/HISTORYdeutschland, www.instagram.com/history_de sowie www.youtube.com/historyde zu finden.Pressekontakt:Hearst Networks Germany GmbH & Co. KGNicolas FinkeHead of Press & PRTel.: +49 (0) 89 208 04 81 16E-Mail: Nicolas.Finke@hearstnetworks.comwww.history.dewww.crimeandinvestigation.dewww.hearstnetworks.deOriginal-Content von: The HISTORY Channel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017736/100938941