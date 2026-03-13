Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Nahost-Krieg bleibt das dominierende Thema an den Finanzmärkten und vor allem die hohen und erneut gestiegenen Öl- und Gaspreise belasten das Sentiment, so die Analysten der Helaba.Brent habe die Marke von 100 US-Dollar überschritten, trotz der verkündeten Freigabe strategischer Reserven. Inflations- und Zinssorgen würden die Kurse am Anleihemarkt drücken. Die Renditen würden im Trend steigen, wobei sich die Bundkurve verflache. Der Rendite-Spread zwischen 10- und 2-jährigen Bundesanleihen liege mit gut 50 Basispunkten auf dem niedrigsten Niveau seit einem Jahr. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
