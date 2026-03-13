Volkswagen Anhui hat in seinem Werk in der chinesischen Stadt Hefei die Serienproduktion des ID.UNYX 08 begonnen. Das Besondere an dem Elektro-SUV: Es ist das erste Fahrzeug, das in Zusammenarbeit mit dem chinesischen E-Auto-Hersteller Xpeng entwickelt wurde, an dem VW eine Beteiligung hält. 2023 hat Volkswagen eine enge Partnerschaft mit Xpeng für den chinesischen Markt bekanntgegeben und sich mit rund fünf Prozent an dem Unternehmen beteiligt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net