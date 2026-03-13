© Foto: OpenAIDer Rüstungskonzern Vincorion will schon nächste Woche an die Börse. Investoren stehen bereit - und die Bewertung ist seit dem Verkauf um das sechsfache auf 850 Millionen Euro gestiegen.Der deutsche Rüstungskonzern Vincorion treibt seinen Börsengang zügig voran, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen plant bereits am kommenden Freitag (20. März) an der Frankfurter Wertpapierbörse zu erscheinen und bis zu 20,3 Millionen Aktien zu einem Festpreis von je 17 Euro anzubieten, wie Vincorion am Freitag mitteilte. Dem Finanzinvestor Star Capital, der Vincorion vor knapp vier Jahren vom Technologiekonzern Jenoptik übernommen hat, soll dies bis zu 345 Millionen Euro einbringen. Vincorion wird mit …Den vollständigen Artikel lesen
