Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 13.03.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.794 Punkten. Am Vormittag konnte sich der Index zunächst etwas erholen, gab die Tagesgewinner aber gegen Mittag wieder ab. Es ging mit Ausnahme des offiziellen Handels dynamisch abwärts. Den Bullen gelang es am späten Nachmittag den Index zu stabilisieren, allerdings reichte die Kraft nicht für eine Erholung.

Chartbild klar bärisch Der Nasdaq notiert sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50 und SMA200). Solange der Index unter der SMA20 bleibt, dominiert kurzfristig der Abwärtsdruck.

Mehrfaches Scheitern an der SMA200 erhöht Rücksetzerrisiko Im 4-Stunden-Chart wurde die SMA200 bei rund 25.048 Punkten bereits mehrfach nicht überwunden. Dieses wiederholte Scheitern erhöht statistisch die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer.

Schlüsselzone bei 24.464 Punkten Oberhalb dieser Marke könnten kurzfristige Erholungen einsetzen. Bleibt der Nasdaq darunter, rücken Unterstützungen im Bereich 24.450, 24.311 und darunter wieder stärker in den Fokus. Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.794 Punkten. Im frühen Handel konnte sich der Index zunächst leicht erholen, gab die Gewinne jedoch gegen Mittag wieder vollständig ab. Mit Ausnahme der Eröffnungsphase im offiziellen Handel dominierte im weiteren Tagesverlauf Verkaufsdruck. Erst am späten Nachmittag gelang es den Käufern, den Index zu stabilisieren. Für eine nachhaltige Gegenbewegung reichte die Dynamik jedoch nicht aus. Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range 12.03. 24.913 24.529 24.541 384 11.03. 25.161 24.858 24.967 303 Range betrachtet den Zeitraum von 08:00 bis 22:00 Uhr. Nasdaq Analyse im Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq startete gestern in unmittelbarer Nähe der SMA200 (aktuell 24.804 Punkte). Zunächst gelang es dem Index, sich etwas von dieser Linie zu lösen und kurzfristig über die SMA20 (aktuell 24.601 Punkte) zu steigen.

Eine nachhaltige Etablierung über dieser Durchschnittslinie blieb jedoch aus. Im weiteren Handelsverlauf fiel der Nasdaq wieder unter beide gleitenden Durchschnitte zurück und etablierte sich anschließend unter der SMA20.

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt und ist aktuell als bärisch zu interpretieren.

Solange der Nasdaq auf Stundenbasis unter der SMA20 notiert, kann sich die Schwäche weiter fortsetzen. Mögliche nächste Zielbereiche auf der Unterseite liegen bei:

24.450 - 24.430 Punkten

24.000 - 23.980 Punkten

Eine Aufhellung im Stundenchart würde sich erst ergeben, wenn der Index die SMA20 zurückerobert und sich darüber stabilisiert.

In diesem Fall könnten folgende Ziele wieder in den Fokus rücken:

SMA50 bei aktuell 24.779 Punkten

SMA200 bei aktuell 24.804 Punkten

Da beide Durchschnittslinien eng beieinander liegen, benötigt der Nasdaq spürbar Momentum, um diese Zone wieder zu überwinden.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild - Nasdaq Prognose: bärisch...

