DAX Prognose für Freitag, 13.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.399 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels eine Erholungsbewegung starten. Diese setzte sich mit Aufnahme des Xetra Handels weiter fort. Es ging im Handelsverlauf gegen Mittag bis knapp über die 23.700 Punkte. Das Tageshoch wurde am Nachmittag abverkauft. Der Index lief im Zuge der Schwäche bis knapp unter die 23.400 Punkte, konnte sich hier stabilisieren und bis zum Xetra Schluss wieder deutlich erholen. Nachbörslich hat sich der DAX an der 23.600 Punkte-Marke abgearbeitet. Der DAX ging bei 23.520 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell stabil um 23.500 Punkte Der DAX konnte sich nach einem Rücksetzer am Donnerstag wieder stabilisieren und schloss bei 23.520 Punkten. Kurzfristig bleibt die Zone um 23.500 Punkte eine wichtige Entscheidungsmarke für den weiteren Tagesverlauf.

DAX Prognose kurzfristig leicht bärisch Im 4h-Chart bleibt das Bild angeschlagen, da der Index weiterhin unter wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA20 und SMA50 notiert. Solange diese Marken nicht zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht.

Wichtige Marken entscheiden über die nächste Bewegung Oberhalb von 23.506 Punkten könnten Erholungen in Richtung 23.700 bis 23.800 Punkte laufen. Fällt der Index darunter, rücken Unterstützungen bei 23.390 und 23.232 Punkten in den Fokus. DAX aktuell - Rückblick auf den Handel vom 12.03.2026 Der DAX aktuell startete gestern bei 23.399 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits am Morgen setzte eine Erholungsbewegung ein, die sich mit Beginn des Xetra-Handels weiter fortsetzte. Im Verlauf des Vormittags konnte der Index bis knapp über 23.700 Punkte steigen. Am Nachmittag kam es jedoch zu Gewinnmitnahmen. Der Index fiel im Zuge dieser Bewegung zeitweise wieder auf knapp unter 23.400 Punkte, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Zum Xetra-Schluss konnte sich der Markt deutlich erholen. Nachbörslich bewegte sich der DAX überwiegend um die 23.600-Punkte-Marke, bevor der Handel bei 23.520 Punkten beendet wurde. Im DAX hielten sich Gewinner und Verlierer die Waage: 20 Aktien im Plus

20 Aktien im Minus Zu den stärksten Werten gehörten: Zalando +8,89 %

Brenntag +5,30 %

BASF +5,29 % Die schwächsten Titel waren: Deutsche Bank -5,70 %

Heidelberg Materials -4,75 %

Commerzbank -3,97 %... Vollständigen Artikel weiterlesen

