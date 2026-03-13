Anzeige
Freitag, 13.03.2026
Der nächste Lithium-Runner? EMP startet entscheidende Engineering-Phase
WKN: A0F5L6 | ISIN: AT0000616701 | Ticker-Symbol: IJM
Stuttgart
13.03.26 | 10:46
40,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ATHOS IMMOBILIEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ATHOS IMMOBILIEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
40,00045,00011:02
Dow Jones News
13.03.2026 10:09 Uhr
304 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Athos Immobilien AG: Vorläufige Zahlen 2025 / Gewinnverwendungsvorschlag / Kapitalherabsetzung

DJ PTA-Adhoc: Athos Immobilien AG: Vorläufige Zahlen 2025 / Gewinnverwendungsvorschlag / Kapitalherabsetzung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Athos Immobilien AG: Vorläufige Zahlen 2025 / Gewinnverwendungsvorschlag / Kapitalherabsetzung

Linz (pta000/13.03.2026/09:35 UTC+1)

Die ATHOS Immobilien AG gibt bekannt, dass sich die Umsatzerlöse aus der ordentlichen Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2025 stabil entwickelt haben und rund EUR 9 Mio. betragen. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 (EUR 8,39 Mio.) entspricht dies einem Anstieg von rund 7 %. Vor dem Hintergrund des weiterhin rückläufigen Transaktionsvolumens am Immobilienmarkt wurden geplante Immobilienverkäufe nur selektiv umgesetzt. Das Ergebnis vor Steuern verringerte sich infolge einmaliger finaler Finanzierungskosten in Höhe von rund EUR 327 Tsd. (2024: EUR 121 Tsd.) auf rund EUR 257 Tsd. (2024: EUR 444 Tsd.). In diesem Ergebnis sind Abschreibungen in Höhe von rund EUR 2,99 Mio. (2024: EUR 2,72 Mio.) enthalten.

Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 wie für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von EUR 0,80 je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen. Die Einzelheiten des Beschlussvorschlages werden gesondert und rechtzeitig vor der ordentlichen Hauptversammlung der ATHOS Immobilien AG, die am 07. Juli 2026 stattfinden wird, veröffentlicht werden.

Die Hauptversammlung der ATHOS Immobilien AG hat am 8. Juli 2025 eine Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung noch zu erwerbender eigener Aktien beschlossen. Der Vorstand wird in der 156. Aufsichtsratssitzung am 23. März 2026 gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Details eines öffentlichen Angebots zum Erwerb eigener Aktien festlegen. Die konkreten Angebotsbedingungen werden nach Beschlussfassung unverzüglich veröffentlicht.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft dar. Das Erwerbsangebot erfolgt ausschließlich auf Basis der in der Angebotsunterlage genannten Bedingungen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Athos Immobilien AG 
           Waltherstraße 11 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Manfred Pammer 
Tel.:         +43 732 604477 
E-Mail:        office@athos.at 
Website:       www.athos.at 
ISIN(s):       AT0000616701 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Direct Market Plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773390900936 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 04:35 ET (08:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
