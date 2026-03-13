Dieser Tech-Gigant übertrifft mit seinen Quartalszahlen zwar die Erwartungen, dennoch gerät die Aktie nach CEO-Rücktritt und KI-Sorgen deutlich unter Druck. Der Softwarekonzern Adobe hat zum Start in das Geschäftsjahr 2026 starke Quartalszahlen vorgelegt. Umsatz und Gewinn lagen klar über den Erwartungen der Analysten. Trotzdem verlor die Aktie nachbörslich deutlich an Wert. Das verunsichert Investoren. Quartalszahlen übertreffen Erwartungen Operativ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE