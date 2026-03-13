Die Ergebnisse von Brenntag für das Geschäftsjahr 2025 entsprachen den vorläufigen Zahlen, wobei die Q4-Ergebnisse aufgrund schwacher Nachfrage, saisonaler Faktoren und einmaliger Kostenfaktoren enttäuschten. Trotz rückläufiger Volumina erwiesen sich die Margen im Geschäftsjahr 2025 als widerstandsfähig, wobei der stabile GP/tonne die Stärke des Vertriebsmodells unterstreicht. Das Management setzt unter dem neuen CEO strukturelle Initiativen um, darunter organisatorische Vereinfachungen, Kostenoptimierungen und Produktivitätssteigerungen, während gleichzeitig eine starke Cash-Generierung und Flexibilität der Bilanz für M&A beibehalten werden. Obwohl der Branchenhintergrund auf dem Weg ins Jahr 2026 weiterhin schwach bleibt, mit anhaltender Nachfrageschwäche und Preisdruck aus China, untermauern das widerstandsfähige Geschäftsmodell von Brenntag und die Selbsthilfemaßnahmen unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 60,00 EUR, was einem EV/adj. EBITDA von ca. 8,2x für 2026E entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/brenntag-se
© 2026 mwb research