Dow Jones News
13.03.2026 10:15 Uhr
235 Leser
Artikel bewerten:
(1)

IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 13.03.2026

DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 13.03.2026

(NEU: Angebotspreis und Erstnotiz Vincorion, mögliches IPO Neuraxpharm) 

=== 
Vincorion SE 
ERSTNOTIZ: 20.03.2026 
BRANCHE:  Rüstung 
SITZ:   Wedel 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 19. März 
BOOKBUILDINGSPANNE: Angebotspreis 17 Euro 
VOLUMEN (WERT): 345 Mio Euro 
VOLUMEN (STÜCK): 20,3 Mio Aktien (inkl Greenshoe) 
GREENSHOE:    2,65 Mio Aktien 
BEWERTUNG:    850 Mio Euro 
KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, JP Morgan, Berenberg 
KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank, Oddo BHF, Unicredit 
 
Neuraxpharm Arzneimittel GmbH 
ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026) 
BRANCHE:  Pharma 
SITZ:   Langenfeld 
 
TK Elevator GmbH 
ERSTNOTIZ: Vorbereitungen für Börsengang im 2. Halbjahr 2026 (Bloomberg-Bericht Feb. 2026) 
BRANCHE:  Aufzugtechnik 
SITZ:   Düsseldorf 
BEWERTUNG: rund 25 Mrd Euro (Bericht Feb 2026) 
KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, UBS 
 
Bitpanda GmbH 
ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht) 
BRANCHE:  Handelsplattform 
SITZ:   Wien 
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht) 
 
Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV) 
ERSTNOTIZ: 2026 (Bloomberg-Bericht vom Jan 2026) 
BRANCHE:  Web-TV 
SITZ:   München 
BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht) 
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg 
 
Thyssenkrupp Materials Services 
ERSTNOTIZ: Verselbständigung dieses Jahr, IPO im Herbst möglich 
      (Reuters-Bericht Feb 2026) 
BRANCHE:  Werkstoffhandel 
SITZ:   Essen 
 
KNDS NV 
ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025) 
BRANCHE:  Rüstung 
SITZ:   Amsterdam 
 
Uniper SE 
ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen 
BRANCHE:  Energieversorgung 
SITZ:   Düsseldorf 
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS 
 
BASF-Sparte Agricultural Solutions 
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant 
BRANCHE:  Pflanzenschutzmittel und Saatgut 
SITZ:    Limburgerhof 
 
Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) 
ERSTNOTIZ: Prosieben will Parship vorerst behalten (Reuters-Meldung März 2026) 
BRANCHE:  E-Commerce 
SITZ:    Hamburg 
 
ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse) 
ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025) 
BRANCHE:  Indizes und Datenanalyse 
 
Personio 
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024) 
BRANCHE:  Personalsoftware-Anbieter 
SITZ:   München 
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar 
" 
Selfio (Tochter der 3U Holding) 
ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U) 
BRANCHE:  Onlinehandel für Haustechnik-Produkte 
SITZ:   Bad Honnef 
 
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE:  Autozulieferer (Kunststoffelemente) 
SITZ:   Frankfurt 
 
Contentful 
ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option 
BRANCHE:  Software - Content Management Systeme (CMC) 
SITZ:   Berlin 
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option 
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) 
 
HH2E 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE:  Wasserstoff-Projektentwickler 
SITZ:   Düsseldorf 
 
Celonis SE 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen 
BRANCHE:  Softwarespezialist (Process Mining) 
SITZ:   München 
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) 
 
Raisin SE 
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025) 
BRANCHE:  Finanzdienstleistungen 
SITZ:   Berlin 
 
Mobile.de 
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus 
BRANCHE:  Auto-Anzeigen 
SITZ:   Kleinmachnow 
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro 
===

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 04:42 ET (08:42 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
