Elektroschrott sorgt für neues Leben: Ein britischer YouTuber hat einen Reva G-Wiz mit 500 gebrauchten Einweg-E-Zigaretten flottgemacht. Laden lässt sich der Stromer jetzt ganz einfach per USB-C. E-Autos der ersten Generation gelten oft als technologische Sackgasse, doch ein Bastler beweist nun das Gegenteil. Youtuber Chris Doel hat den berüchtigten Reva G-Wiz in ein rollendes Recycling-Projekt verwandelt. Statt der schweren, alten Blei-Säure-Batterien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n