DAX, MDAX und SDAX haben nach Beginn des Krieges im Nahen Osten deutlich nachgegeben. Im Momentum-Ranking zeigen sich bereits erste Verschiebungen: Industrie- und Energiewerte gewinnen an Stärke, Konsumtitel verlieren an Boden. Nach Beginn des Krieges im Nahen Osten mussten DAX, MDAX und SDAX deutliche Verluste hinnehmen. DAX und MDAX verloren seit Ende Februar rund 7%, der SDAX gut 6%. Die Verschiebungen im Momentum-Ranking (das den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittskurs der vergangenen sechs Monate vergleicht) spiegeln diese Entwicklung naturgemäß noch nicht vollständig wider. Nach gut zwei Wochen lassen sich aber bereits erste Tendenzen erkennen. Gerade in solchen Phasen lohnt sich der Blick auf relative Stärke, weil er früh zeigt, wohin Kapital zu fließen beginnt. Oben und unten stabil, in der Mitte in Bewegung Am oberen Ende des Rankings gibt es zwar einige Verschiebungen, das Bild bleibt aber insgesamt stabil. An die Spitze hat sich unser Musterdepotwert Aixtron gesetzt. Das Unternehmen lag zum Jahresende noch auf Rang 21 und führt die Liste nun an. Dahinter finden sich weiterhin vor allem Namen, die schon Ende Dezember in der Spitzengruppe zu finden waren: ...

